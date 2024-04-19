Его умения перевоплощаться в разноплановых персонажей и его непоколебимая преданность своему делу оставили неизгладимый след.

Внезапная кончина Петра Никитина в возрасте 61 года глубоко опечалила украинское театральное сообщество и его коллег по Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко.

Никитин, известный своим талантом и универсальностью на сцене, оставляет после себя незабываемые выступления и светлые воспоминания.

Родившийся и выросший в Украине, покойный актер оттачивал свое мастерство на театральном факультете Харьковского института искусств, прежде чем начать успешную актерскую карьеру.

За время своего пути он выступал на сценах различных театров, в том числе Харьковского академического драматического театра, Центра современного искусства «Новая сцена», Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

В 2021 году он присоединился к уважаемой труппе Театра Ивана Франко в Киеве, где продолжал очаровывать публику своими захватывающими образами. Его вклад в такие постановки, как «Три товарища», «Авантюрист» и «Житейское море», останутся в памяти как театралов, так и коллег.

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