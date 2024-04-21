В последнее время политические эксперты не могут понять, имеет ли Дональд Трамп определенную позицию по войне в Украине. Эксперт-международник оценил его избирательную кампанию.

На сегодняшний день в мире существует два крупнейших военных конфликтов – в Украине и в Газе и вокруг. Так, Украина пытается порвать с удушающей российской сферой влияния и стать частью ЕС. С другой стороны Израиль хочет сблизиться с арабским Востоком, а Иран и Хамас пытаются остановить это сближение. В обоих случаях позиция США может стать решающей и эксперты хотят знать позиции по этих вопросах обоих кандидатов в президенты США.

Дональд Трамп на сегодняшний день является кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Что касается конфликта Израиля с Палестиной, то этот вопрос в своей внешней политике Трамп старается не трогать. Единственное, экс-президент как-то заявлял, что полностью поддерживает израильтян в их "миссии по обеспечению того, чтобы ХАМАС был уничтожен".

Что же касается Украины, то Дональд Трамп неоднократно утверждал, что мог бы завершить войну России против Украины, заключив "справедливое соглашение для всех". Мол, он "хорошо ладит" с Владимиром Путиным и знает, как к переговорам привлечь Владимира Зеленского.

Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский считает, что на самом деле реальная политическая позиция Трампа по поводу Украины никому не известна и так будет продолжаться всю избирательную кампанию.

"Я думаю, что игра Трампа в некую "стратегическую неопределенность" будет сопровождать всю кампанию и будет сопровождать со стороны все президентские выборы", - заявил эксперт-международник.

По словам Шеренговского, есть несколько тем, которые Трамп старается совсем не комментировать или делает это размыто.

"Есть несколько вопросов во внешней политике США, которые Трамп старается не трогать, поскольку эти вещи могут повредить его рейтингу, его движению", – сказал политолог.

Все дело в том, что среди тех, кто поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа, есть "крылья", которые имеют более радикальную или более изоляционистскую позицию, и давят на него чтобы он все-таки четко сказал свое видение. При этом Трамп не делает ничего, что может повредить его рейтингу.

Именно поэтому проректор Украинского католического университета убежден, что пока будут продолжаться избирательные баталии, будет распространяться "туман неизвестности".

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