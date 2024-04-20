Певица Ани Лорак, которая после полномасштабного российского вторжения осталась жить и работать в рф, потеряла отца. Мужчина умер 18 апреля.

18 апреля стало известно, что умер поэт, литератор и заслуженный журналист Украины Мирослав Куек. На момент смерти мужчине было 77 лет.

О смерти известного украинца, чья дочь Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, живет в рф и даже подала документы на получение гражданства страны-агрессора, сообщил его коллега-журналист Ефим Гусар в своем Facebook.

Ани Лорак неоднократно заявляла, что ее отец ушел из семьи не дождавшись ее рождения, поэтому маме пришлось много работать, чтобы прокормить дочь и трех сыновей.

Известно, что когда девочке было шесть лет, женщина отдала ее в садгорскую школу-интернат № 4 в Черновцах. Именно там будущая певица-предательница находилась там до седьмого класса. Правда, отец навещал дочь в детском доме и привозил подарки, но переезжать к нему в новую семью девочка отказывалась.

В последующем Мирославу Куеку удалось наладить отношения с звездной дочерью, так как он присутствовал на ее свадьбе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

В каких отношениях находились отец и дочь после демонстрации Лорак своей позиции относительно войны в Украине - неизвестно. Возможно, подробности появятся позже.

Тем не менее певица опубликовала фото с отцом с короткой подписью: "Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце". На архивном фото мужчина в очках был одет в белую рубашку и серый костюм, он обнимал дочь и смотрел на нее пристальным взглядом.

На похорон отца в Украину Ани Лорак, вероятней всего, не приедет, ведь из-за своей предательской позиции дорога в Украину ей навсегда закрыта.

Ее отец все время оставался на родине и даже был удостоен благодарности президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003).

Читайте также:

Военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.