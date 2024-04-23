В то время как демократы в Конгрессе США вот уже долгое время пытаются продвинуть законопроект о финансировании помощи Украине, республиканцы спекулируют темой защиты южной границы США и манипулируюти заявлениями о якобы напрасных тратах американских средств в помощь Украине. Учитывая, что невестка Дональда Трампа, Лара, и ближайший соратник экс-президента занимают ключевые посты в Национальном комитете Республиканской партии, то слово Дональда Трампа ценится очень высоко среди республиканцев и он мог бы вполне реально помочь украинцам. Вот только, многие считают, что к Украине у Дональда Трампа недоброжелательное отношение и оно имеет глубокие корни.

И правда, никто не станет отрицать, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения.

Эксперты издания Politico считают, что причина, по которой Дональд Трамп не любит Украину заключается в том, что телефонный разговор с Зеленским привел к первому импичменту Трампа в декабре 2019 года.

Все дело в том, что в телефонном разговоре 25 июля Трамп побуждал президента Украины к расследованию против его вероятного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Тогда Владимир Зеленский пообещал Трампу что-то предпринять, но Украина так и не начала это расследования.

Лев Парнас, украинско-американский бизнесмен, который когда-то был посредником в Украине для адвоката Трампа Руди Джулиани, искренне считает, что именно поэтому теперь Трамп страстно ненавидит Зеленского.

"Трамп ненавидит Украину. Он и люди из его окружения считают, что Украина была причиной всех проблем Трампа в 2019-м году", — заявил Лев Парнас.

Напомним, что когда началось вторжение России в Украину в феврале 2022 года, Трамп оценил его как "гениальное" и "умное" решение Владимира Путина. Он также заявлял о возможности завершения войны в Украине "за один день", что предполагало бы капитуляцию Киева.

Также все давно отметили, что Трамп никогда не критикует российского диктатора, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии. Более того, в 2024 году Дональд Трамп подстрекал Россию вторгнуться в страны НАТО, которые недостаточно платят за защиту.

Читайте также:

Трамп против Байдена: кого больше поддерживают американцы

Трамп может привлеч к выборам человека Януковича: стали известны подробности

Аналитик рассказал, что произойдет, если Трамп победит и предаст Украину