Стало известно, что Уорвик Дэвис (Warwick Davis), звезда фильмов про Гарри Поттера, а также картин "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" и "Лепрекон" лишился любимого человека.

Речь идет о супруге актера, которой на момент смерти было 53 года. Уорвик Дэвис указал, что Саманта (Samantha Davis) ушла из жизни 24 марта.

"Ее кончина оставила огромную дыру в жизни нашей семьи. Я скучаю по ее объятиям. Она была уникальным персонажем, всегда видела солнечную сторону жизни, обладала злым чувством юмора и всегда смеялась над моими плохими шутками", — поделился с журналистами 54-летний артист.

Дэвис также рассказал, что в последние годы подвижность его жены ухудшилась. А еще в 2019 году она была на грани смерти, когда заболела сепсисом перед семейным отдыхом.

Известно, что молодые люди впервые встретились на съемках фильма-фэнтези "Уиллоу" в 1988 году, в котором Дэвис играл главную роль, а Саманте досталась роль колдуньи Уиллоу Уфгуд.

В результате их брак продержался 33 года. За это время у них появились на свет трое детей, один из которых трагически погиб вскоре после рождения.

Об этом пишет ВВС.

Последний раз влюбленную пару видели вместе на фотографии, опубликованной на его странице в Instagram 5 октября прошлого года, на которой они улыбались в камеру во время "вечернего свидания".

Напомним, Уорвик Дэвис, чей рост составляет 1 метр и 7 см, страдает от редкого генетического состояния: спондилоэпифизарной дисплазией. Саманта страдала ахондроплазией, а дети Аннабель и Харрисон от дисплазии.

Кстати, Дэвис и Берроуз основали компанию Willow Management в 1995 году с целью изменить способ представления людей с карликовостью на экране.

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