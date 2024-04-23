Перед началом любой избирательной кампании у многих участников этого процесса и просто у интересующихся политикой возникает важный вопрос: в какую итоговую сумму обойдется избирательная кампания? Еще бы, на оплату агитаторов, членов избирательных комиссий, избирательного штаба, политтехнологов и даже подкуп избирателей нужны немалые деньги. Похоже, Дональд Трамп может оказаться вне политики в 2024 году из-за недостатка денег.

Так, стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп, претендующий в кандидаты на пост главы государства, собрал в 2024 году пожертвований на $75 млн меньше, чем президент Джо Байден

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Так, по данным издания, за первый квартал нынешнего года Байден собрал $165 млн по сравнению с чуть менее $90 млн у Трампа. Кампания бывшего президента и связанные с ней комитеты политических действий привлекли с июля 2023 года по первый квартал 2024-го около 900 тыс. доноров по сравнению с 1,17 млн на том же этапе 2020-го.

Кроме того, издание опубликовало бюджеты предвыборных кампаний претендентов на пост Президента США за последние полвека.

Джо Байден потратил на кампанию в 2020 году: $1,96 млрд;

Хиллари Клинтон потратила на кампанию в 2016 году: $768 млн. При этом ее соперник Дональд Трамп потратил тогда на кампанию в два раза меньше — $422,6 млн.

Барак Обама потратил на кампанию в 2012 году: $721 млн;

Митт Ромни потратил на кампанию в 2012 году: $449 млн;

Джордж Буш-младший потратил на кампанию в 2004 году: $367,2 млн

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Действующий президент США Джо Байден уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии, поэтому имеет реальный шанс остаться в Белом доме на второй срок. В свою очередь Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Дональдом Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

Кстати, предыдущая президентская кампания имела статус самой дорогостоящей в истории США. По данным Федеральной избирательной комиссии, в предыдущий раз кандидаты на пост главы Белого дома использовали на выборы рекордную сумму в 3,7 млрд долларов.