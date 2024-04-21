Так, вечером 8 апреля 2024 года без признаков насильственной смерти тело одного из самых популярных баритонов России было обнаружено возле его дома на Зоологической улице. В полиции заявили, что характер травм указывал на две попытки суицида за один вечер.

Известно, что правоохранителей вызвала жена Евгения Кунгурова, Ирина Меледина. В последнее время супруги не проживали вместе, однако именно ей Евгений в тот вечер послал сообщение "Найдешь меня в ванной". Женщина позвонила в службу спасения, ч нтобы те проверили жилье Кунгурова, но уже было поздно.

В итоге основной причиной смерти Евгения Кунгурова назвали депрессию на фоне тяжелого нервного заболевания. Еще бы, стало известно, что певец долгое время наблюдался у психиатра, жаловался на тревогу, апатию и трижды за последний год лежал в психбольнице.

По некоторым данным, у артиста также были проблемы с алкоголем.

По предварительной версии, на самоубийство Евгения Кунгурова толкнул развод, артист как раз был в процессе расторжения брака с Ириной Мелединой. Рос СМИ писали, что вдова артиста подавала заявление о разводе в Пресненский суд еще в мае прошлого года, но его не приняли из-за неправильного оформления.

У мужчины осталось двое малолетних детей.