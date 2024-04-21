Карьере российского оперного певца Евгения Кунгурова многие завидовали. Еще бы, будучи студентом МГК им. П.И. Чайковского, он уже выступал в составе Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД. А вот известность на всю страну к нему пришла в 2012 году после выхода в финал телешоу "Голос" - он попал в команду к Александру Градскому. Но, похоже, ни успешная карьера, ни семья ему не смогли дать удовлетворенности от жизни и в 40 лет певец принял решение свести счеты с жизнью.
Так, вечером 8 апреля 2024 года без признаков насильственной смерти тело одного из самых популярных баритонов России было обнаружено возле его дома на Зоологической улице. В полиции заявили, что характер травм указывал на две попытки суицида за один вечер.
Известно, что правоохранителей вызвала жена Евгения Кунгурова, Ирина Меледина. В последнее время супруги не проживали вместе, однако именно ей Евгений в тот вечер послал сообщение "Найдешь меня в ванной". Женщина позвонила в службу спасения, ч нтобы те проверили жилье Кунгурова, но уже было поздно.
В итоге основной причиной смерти Евгения Кунгурова назвали депрессию на фоне тяжелого нервного заболевания. Еще бы, стало известно, что певец долгое время наблюдался у психиатра, жаловался на тревогу, апатию и трижды за последний год лежал в психбольнице.
По некоторым данным, у артиста также были проблемы с алкоголем.
По предварительной версии, на самоубийство Евгения Кунгурова толкнул развод, артист как раз был в процессе расторжения брака с Ириной Мелединой. Рос СМИ писали, что вдова артиста подавала заявление о разводе в Пресненский суд еще в мае прошлого года, но его не приняли из-за неправильного оформления.
Также известно, что артист ездил в оккупированный Херсон и был участником митинга в Москве в честь аннексии россиянами Крыма.
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