Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже неоднократно отказал Владимиру Зеленскому в его просьбе предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Похоже, немецкий канцлер искренне считает, что таким образом он предотвращает начало войны между НАТО и Россией. При этом бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что причины, которыми руководствуется немецкий лидер, совсем другие.

Так, накануне стало известно, что Палата представителей США после многих месяцев кулуарных дискуссий и публичных споров одобрила вместе с финансовой помощью передачу Вооруженным силам Украины баллистических ракет большой дальности ATACMS.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц уже давно мог бы сделать то же самое, но он постоянно находит причины этого не делать - от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят где-то по Москве.

А вот бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что истинная причина заключается в том, что Германия опасается сценария, что выборы на пост Президента США выиграет Дональд Трамп, а он может "оставить Европу без защиты". Еще бы, если бы Германия передала Украине Taurus, то сама бы уже не имела доступа к этим системам и существенно подорвала бы свою обороноспособность.

"Это на 99% потому, что Шольц убежден, что если Трамп станет президентом, он выведет американский ядерный щит из Европы и вернется спиной к НАТО. Тогда Германия, в отличие от Франции и Великобритании, если она окажется в конфликте с Россией из-за предоставления Taurus, останется без ядерной защиты", – заявил Ходжес.

Генерал-лейтенат также предположил, что администрация президента США Джо Байдена "неоправданно боится" президента России Владимира Путина.

"Они думают, что если Украина освободит Крым, это приведет к краху режима Путина, или он решит, что нет другого выбора, кроме как применить ядерное оружие, чтобы предотвратить это. Я думаю, что это два ошибочных необоснованных страха. Крах путинского режима – это не то, чего мы должны бояться. Это то, что мы должны планировать", – подчеркнул военный.

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