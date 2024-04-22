Многие сомневаются, что если экс-лидер США Дональд Трамп снова сядет в президентское кресло, то Штаты продолжат поддержку Украины. Однако Александр Мережко так не считает.

Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен в ноябре 2024 года вновь бороться на выборах за пост главы государства в качестве кандидата от Республиканской партии, долгое время выступал против поддержки Киева. Именно поэтому все международные эксперты и политологи были шокированы последним заявлением Дональда Трампа.

Так, 18 апреля 2024 года, на следующий день после частного ужина с президентом Польши Анджеем Дудой, политик заговорил, что США тоже заинтересованы в усилении Киева, который "отчаянно нуждается в помощи". Это следует из поста Трампа в соцсети Truth Social, обнародованного им в четверг, 18 апреля.

"Мы все согласны, что выживание и сила Украины должны бы быть для Европы важнее, чем для нас (США. - Ред.), но это важно и для нас тоже, - написал Трамп.

После этого Палата представителей США уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины. Не последнюю роль в этом сыграли республиканцы - из 311 голосов "за" был 101 представитель однопартийцев Трампа.

Изменение позиции Трампа по отношению к Украине попробовал прокоментировать глава Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко. Украинский политик считает, что изменение риторики бывшего президента США Дональда Трампа в отношении Украины связано с тем, что он стал осознавать важность украинского государства.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода". Александр Мережко обращает внимание на то, что у предвыборной кампании Трампа нет четкой позиции по отношению к Украине и она скорее формируется под влиянием настроений в обществе. По его словам, Трамп не имеет уверенности, что он победит на президентских выборах в США. Так, в 6-7 штатах он на 3-4% опережает действующего лидера Джо Байдена, но в остальных – Трамп или на таком же уровне, или проигрывает. По этой причине он не может себе позволить худшую линию в отношении Украины и Израиля, чем это делает Байден. "На Трампа начинают влиять политические настроения. Возможно, он начинает отдавать себе отчет в важности Украины для национальных интересов США. И нужно отличать риторику кандидата в президенты и риторику президента. Когда человек становится президентом, он ведет себя более ответственно", — заметил Мережко. Он также добавил, что ранее для американских республиканцев важно было увидеть от Украины реалистичный, по их мнению, план победы в войне. Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то ему удалось бы завершить войну в Украине за 24 часа. А вот глава ГУР Кирилл Буданов считает, что закончить войну за 24 часа, как обещает Дональд Трамп – невозможно даже такому человеку как он.

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