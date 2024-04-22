Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".
Александр Мережко обращает внимание на то, что у предвыборной кампании Трампа нет четкой позиции по отношению к Украине и она скорее формируется под влиянием настроений в обществе.
По его словам, Трамп не имеет уверенности, что он победит на президентских выборах в США. Так, в 6-7 штатах он на 3-4% опережает действующего лидера Джо Байдена, но в остальных – Трамп или на таком же уровне, или проигрывает. По этой причине он не может себе позволить худшую линию в отношении Украины и Израиля, чем это делает Байден.
"На Трампа начинают влиять политические настроения. Возможно, он начинает отдавать себе отчет в важности Украины для национальных интересов США. И нужно отличать риторику кандидата в президенты и риторику президента. Когда человек становится президентом, он ведет себя более ответственно", — заметил Мережко.
Он также добавил, что ранее для американских республиканцев важно было увидеть от Украины реалистичный, по их мнению, план победы в войне.
Напомним, что Дональд Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то ему удалось бы завершить войну в Украине за 24 часа. А вот глава ГУР Кирилл Буданов считает, что закончить войну за 24 часа, как обещает Дональд Трамп – невозможно даже такому человеку как он.
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