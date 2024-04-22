Во время Пасхальной мессы в Ватикане возле Папы Римского Франциска упала икона Иисуса Христа. Соответствующее видео распространили в сети.

Глава Католической церкви из-за своих заявлений о российской агрессии неоднократно оказывался в центре скандалов. Еще бы, то он советовал Киеву признать поражение и поднять "белый флаг" ради спасения человеческих жизней, то призывал российскую молодежь ценить имперское прошлое своей страны. 31 марта 2024 года католики праздновали Пасху и именно в этот день Всевышний "послал" очень важный сигнал Папе Римскому.

Так, стало известно, что во время Пасхальной мессы в Ватикане с понтификом случился конфуз - на его глазах упала икона Иисуса Христа.

В Сети появилось видео курьезного момента.

На кадрах, опубликованных в интернете, можно увидеть, как сильный порыв ветра толкает древнюю икону и она падает неподалеку от Франциска в то время, как понтифик служил мессу. Один из присутствующих пытался удержать ее, однако не успел.

Франциск поворачивается в сторону образа, который лежит на земле, несколько секунд он не сводит с него взгляда, а потом снова погружается в книжечку, которую держит в руках. Очевидно, Папа пытался сделать вид, что ничего не случилось.

Тогда выбегают трое мужчин в черных костюмах и вместе поднимают икону.

В медиа уже сравнили этот инцидент с другими подобными. Так, итальянская газета Il Messaggero написала, что такой инцидент происходит не впервые. И все такие случаи всегда совпадали с большими изменениями в Ватикане.

Например, в 2013 году появилось фото молнии, ударившей в базилику собора Святого Петра в Риме в день, когда папа Бенедикт XVI объявил о намерении покинуть Святой Престол.

Кроме того, в июне 2016 года, во время поездки Франциска в Армению, он выпустил голубей на турецкой границе, но они загадочным образом вернулись обратно.

А в январе 2014 года Франциск выпустил "голубя мира" во время молитвы за мир, который был атакован вороной и чайкой в полете.

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