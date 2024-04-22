20 апреля Палата представителей США приняла в пользу Украины очень важное решение о выделении более 60 млрд долларов для военной помощи. Багодаря этому ситуация на фронте может кардинально измениться в пользу ВСУ. Так, после завершения этого законотворческого процесса Вашингтон пообещал оперативно возобновить военные поставки Киеву, прервавшиеся на несколько месяцев. Известный политолог оценил перспективы Украины после такого исторического события и роль в этом процессе Дональда Трампа.

Так, политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Radio NV заявил, что именно изменение позиции экс-президента США Дональда Трампа относительно помощи Украине позволило Палате представителей США одобрить для Украины помощь.

По крайней мере он "промолчал" в день голосования, отказавшись давить на республиканцев. Более того, в социальных сетях Дональд Трамп написал, что "выживание и сила Украины" являются "важными" для США.

А еще сын Трампа, Дональд Трамп-младший, присоединился к критике спикера Палаты представителей Майка Джонсона за то, что тот блокирует помощь Украине.

В результате положительно за пакет помощи Украине проголосовал 101 республиканец, а против – 112.

"Трамп делает корректировку по ветру, потому что рейтинги начали проседать. <...> Мы видим сейчас явный раскол в республиканской партии и это ставит под сомнение президенство Трампа", - говорит Максим Несвитайлов.

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