Бездействие Трампа вызвало критику за то, что он поставил личные интересы выше глобальной стабильности.

Член Палаты представителей от штата Нью-Джерси Мики Шерилл не стесняется публично критиковать бывшего президента США Дональда Трампа за его нежелание посещать Украину

Шерил, как сообщает The Hill, подчеркнула, что избегание Трампом Украины связано с тем, что российский диктатор Владимир Путин не хочет этого.

В заявлении, полученном The Hill, Шерил подчеркнула корыстные приоритеты Трампа, заявив, что он ставит свои собственные интересы выше национальной безопасности и демократии США. Она раскритиковала отсутствие смелости Трампа в противостоянии диктаторам и защите демократии, заявив, что его поведение подрывает американскую безопасность.

«Трамп не поедет в Украину, потому что, попросту говоря, Владимир Путин этого не хочет. Дональда Трампа не волнует, что является лучшим для национальной безопасности или демократии США — его волнует только то, что является лучшим для Дональда Трампа», — сказала она.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно приглашал Трампа посетить Украину, Трамп колеблется. Ранее он обещал быстро разрешить войну в Украине после победы на президентских выборах, ссылаясь на свое знакомство с Путиным и Зеленским как на средство облегчения разрешения.

«Опасное и хаотичное поведение Трампа, приверженность диктаторам, а не нашим союзникам, и устоявшееся неуважение к демократии делает американцев менее защищенными», — подчеркнула конгрессвумен.

Читайте также:

Опасный ход: политолог рассказал, что произойдет, если Трамп приедет в Украину

Эксперт рассказал, почему Трамп резко изменил свое мнение о помощи Украине

Американский политик рассказал, на что готов Трамп ради своей победы