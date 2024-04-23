Выходки мужчины в Польше, замаскированного под медведя и требующего деньги от туристов, привели к многочисленным штрафам.

Во время необычного инцидента на популярном польском курорте Закопане мужчина, одетый в костюм медведя, получил 11 штрафов за свое нестандартное поведение.

Издание «wprost.pl» сообщает, что мужчина, переодетый медведем, подошел к туристам и потребовал у них деньги.

Человек, о котором идет речь, был замечен одетым в костюм медведя, который вел необычное поведение, требуя деньги от туристов. Польская актриса Анна Турнау стала свидетельницей инцидента во время съемок популярной улицы в Закопане.

По итогам расследования полиции мужчине выписали за свои действия 11 штрафов. На удивление, штрафы он оплатил без особого труда. Однако задержание его за вымогательством денег оказалось непростой задачей для правоохранительных органов.

Мужчина в удивительном костюме продемонстрировал ловкость, уклоняясь от правоохранительных органов. Заметив городских охранников в форме, он быстро отступил и скрылся в разных местах, что затруднило его задержание.

Хотя его действия могут показаться комичными, сотрудники правоохранительных органов относятся к этому вопросу серьезно. В настоящее время планируется принять более серьезные меры против этого человека, включая возможное судебное разбирательство за его деструктивное поведение.

Да, несмотря на свой игривый вид, человек может столкнуться с юридическими последствиями за свои действия, что подчеркивает необходимость бдительности при поддержании общественного порядка.

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