Курт Волкер, бывший специальный посланник США, поделился своими мыслями, указав, что подход Дональда Трампа к Украине может претерпеть многочисленные изменения за десять месяцев, предшествующих выборам. Об этом пишет «nv».

Эксперт предполагает, что противодействие российской агрессии в Восточной Европе может не оказаться в числе приоритетов Трампа, если он получит еще один срок на посту президента США.

Вместо этого Трамп может уделить приоритетное внимание решению проблем в американской правовой системе, особенно тех, которые воспринимаются как оппозиционные ему, таких как реформа правосудия и вопросы ФБР. По словам Волкера, бывший президент США, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах, а не на поиске компромисса для прекращения войны на Украине.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что позиция Трампа по Украине может меняться в ходе его предвыборной кампании. Хотя в настоящее время бывший президент США может утверждать, что он мог бы быстро разрешить войну, его подход может измениться в случае его переизбрания. Это может включать в себя введение значительных санкций против России, нацеленных на такие отрасли, как газ и нефть, чтобы оказать давление на российскую экономику.

Да, специалист думает, что у Трампа есть достаточно времени, чтобы пересмотреть свой подход и соответствующим образом адаптировать свою стратегию.

Между тем, выводы анонимного американского политика, знакомого с ближайшим окружением Трампа, проливают свет на нынешнее отношение к Украине.

Сообщается, что Дональд Трамп утверждает, что он будет принимать решения относительно Украины только после того, как вернется в Белый дом. Сообщается, что дискуссии внутри команды Трампа вращаются вокруг двух противоположных подходов: подтолкнуть Киев к быстрым переговорам с Москвой или поддержать Украину в достижении победы.

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