Хотя Украина выходит победителем, Трамп оказывается в проигрыше, столкнувшись с уменьшением влияния и растущими юридическими проблемами.

The Atlantic отмечает заметный сдвиг в динамике Республиканской партии, сигнализирующий о снижении влияния бывшего президента США Дональда Трампа.

Недавнее принятие пакета помощи Украине в Палате представителей США служит ярким примером этих изменений, поднимая вопросы о перспективах Трампа на предстоящих президентских выборах.

В течение почти десяти лет Трамп господствовал над Республиканской партией, одерживая победу в серьезных битвах и пресекая попытки заменить его альтернативными лидерами. Однако его непоколебимая поддержка России в ее агрессии против Украины оказалась переломным моментом, приведшим к разногласиям внутри партии и завершившимся принятием пакета помощи Украине.

В ответ на эти события Трамп скорректировал свою риторику, признав важность выживания Украины не только для Европы, но и для США.

Тем не менее, трещины в некогда едином фронте бывшего президента США становятся все более очевидными: его усилия по сбору средств отстают от усилий президента Байдена, а юридические баталии нарастают.

Более того, проблемы, которые Трамп надеялся использовать против нынешней администрации, такие как инфляция и уровень преступности, начали утихать, в то время как его попытки подорвать позиции президента Байдена в значительной степени потерпели неудачу. Позиция Трампа, усугубленная надвигающимися юридическими проблемами, включая обвинения, связанные с выборами 2020 года, кажется шаткой.

"Украина выиграла, Трамп проиграл", – резюмирует издание.

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