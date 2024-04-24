Если Трамп получит второй срок, его администрация, скорее всего, будет уделять приоритетное внимание лояльности.

Алена Гетманчук, руководитель Центра «Новая Европа», поделилась с «НВ» мыслями о том, почему в потенциальной президентской команде Дональда Трампа, скорее всего, будут доминировать лоялисты, а не опытные политики.

Ожидается, что в случае переизбрания Трампа его администрация будет отдавать предпочтение лояльности, а не опыту. Кроме того, роль вице-президента будет иметь решающее значение, выступая в качестве противовеса стилю руководства Трампа.

Гетманчук подчеркнула, что бывший президент США склонен полагаться на лояльных людей, даже если им не хватает профессионального опыта. Более того, Трамп считает себя опытным, особенно в международных делах.

Выбор вице-президента остается неопределенным. Во время своего первого срока Трамп удивил многих, назначив Рекса Тиллерсона, руководителя энергетики, своим заместителем.

Однако в настоящее время у Трампа нет шорт-листа на должность вице-президента. Руководитель Центра «Новая Европа» предполагает, что вице-президент мог бы стать балансирующей силой в подходе Трампа. Она упомянула, как он ранее лишил прономочий Вивека Рамасвами, бизнесмена и политика, который отражал стиль Трампа.

Другая обсуждаемая возможность - потенциальное включение Никки Хейли, бывшего конкурента Трампа на республиканских праймериз, в качестве вице-президента.

Это может произойти, если тот поверит, что Хейли может помочь ему победить Байдена. Однако ожидается, что состав новой политической команды Трампа будет существенно отличаться от его первого срока. Многие профессионалы, возможно, не захотят возвращаться, а некоторым людям, которые ранее выступали против Трампа, запрещено присоединяться к его администрации.

По сути, и может иметь вице-президента, который сможет сбалансировать стиль руководства Трампа.

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