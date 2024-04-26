Дональд Трамп продолжает свои хитрые игры на фоне войны в Украине, чтобы строить свои планы на президентство.

Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа относительно поддержки Украины



Хотя Трамп призвал к помощи Украине, Эпштейн предполагает, что истинные намерения бывшего президента США могут отличаться от того, что подразумевают его слова.

По мнению экспертаа, заявления Трампа, возможно, не отражают искреннего изменения взглядов на войну в Украине. Вместо этого Эпштейн утверждает, что целью Трампа может быть посеять раздор среди союзников Украины, особенно между США и Европой.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative предполагает, что критика Трампа отсутствия помощи Европы Украине может быть тактикой, направленной на подрыв помощи США Киеву.Перекладывая на Европу ответственность за оказание поддержки, бывший президент США может попытаться оправдать сокращение помощи США.

По сути, Эпштейн считает, что заявления Трампа направлены на то, чтобы лишить легитимности участие США в оказании помощи Украине и переложить бремя поддержки на Европу.

«Идея заключается в том, что якобы "не мы должны вам помогать, а Европа должна оказывать вам эту помощь», — заявил Эпштейн, резюмируя предполагаемую позицию Трампа по поводу помощи США Украине.



Источник: 24 канал





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