Несмотря на проблемы, с которыми они сталкиваются, семья по-прежнему благодарна за поддержку со стороны в это трудное время.

Оливия Паттерсон, шестилетняя девочка из Северного Йоркшира, Великобритания, стала героем, когда спасла свою семью от пожара в доме, как сообщает «metro».

Инцидент произошел 4 апреля, когда Оливия, играя через дорогу с подругой, заметила пламя, вырывающееся из ее дома. Несмотря на то, что в тот момент мама спала, сообразительность и храбрость Оливии спасли из огня ее мать Лору, 29 лет, и ее младших братьев и сестер Джоэла-Джеймса и Тиффани.

Бабушка Оливии, Сэди Гелдер, выразила огромную гордость за действия своей внучки, подчеркнув, как героически было для шестилетней девочки вбежать в горящее здание, чтобы спасти свою семью. Пожар, начавшийся в соседнем доме, быстро распространился на дом Оливии, причинив значительный ущерб и потеряв имущество.

Расследование причин пожара продолжается, и по первоначальным сообщениям предполагается, что причиной возгорания могло стать зарядное устройство для телефона.

В настоящее время семья проживает во временном жилье, предоставленном Airbnb, поскольку в огне они потеряли почти все свое имущество, включая подарки на день рождения и предметы первой необходимости для детей.

В ответ на тяжелое положение семьи бывшие коллеги Лоры организовали страницу по сбору средств, чтобы поддержать их, а члены сообщества также предложили пожертвовать кровати, постельное белье, полотенца и другие предметы первой необходимости, чтобы помочь им восстановить свою жизнь.

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