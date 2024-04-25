Если говорить об уровне жизни на Кубе, то первым делом нужно вспомнить о тотальной коррупции, регулярных отключениях электричества (порой на полдня) и воды (на несколько дней), а также безумных ценах на автомобили и мотоциклы. И правда, учитывая, что средняя зарплата на Кубе - 25 долларов в месяц (Гавана - 27, Гуантанамо - 20), то не удивительно, что большая часть населения живет в глубокой бедности и нищете, поэтому нелегальные мигранты из этой страны пытаются любыми способами попасть куда-то в поисках лучшей жизни. Часто их путешествия заканчиваются трагедией, но недавний случай закончился благополучно.

Так, стало известно, что в воскресенье, 21 апреля, около 14:30 по местному времени компания Paradise компании Carnival Cruise Line спасла 27 кубинских граждан, которые дрейфовали в море примерно в 20 милях к западу от Кубы и просили о помощи.

Судно Carnival Paradise направлялось из Тампы в Роатану (Гондурас), но изменило свой маршрут, так как получило сигнал о бедствии. Капитан круизного лайнера увидел, что в море дрейфовало маленькое деревянное судно с импровизированным парусом. Оно было в плохом состоянии и переполнено пассажирами — кубинскими мигрантами.

Об этом сообщает издание Fox 13.