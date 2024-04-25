Если говорить об уровне жизни на Кубе, то первым делом нужно вспомнить о тотальной коррупции, регулярных отключениях электричества (порой на полдня) и воды (на несколько дней), а также безумных ценах на автомобили и мотоциклы. И правда, учитывая, что средняя зарплата на Кубе - 25 долларов в месяц (Гавана - 27, Гуантанамо - 20), то не удивительно, что большая часть населения живет в глубокой бедности и нищете, поэтому нелегальные мигранты из этой страны пытаются любыми способами попасть куда-то в поисках лучшей жизни. Часто их путешествия заканчиваются трагедией, но недавний случай закончился благополучно.
Так, стало известно, что в воскресенье, 21 апреля, около 14:30 по местному времени компания Paradise компании Carnival Cruise Line спасла 27 кубинских граждан, которые дрейфовали в море примерно в 20 милях к западу от Кубы и просили о помощи.
Судно Carnival Paradise направлялось из Тампы в Роатану (Гондурас), но изменило свой маршрут, так как получило сигнал о бедствии. Капитан круизного лайнера увидел, что в море дрейфовало маленькое деревянное судно с импровизированным парусом. Оно было в плохом состоянии и переполнено пассажирами — кубинскими мигрантами.
Об этом сообщает издание Fox 13.
Все 27 нелегалов были подняты на борт круизного лайнера. Им предоставили еду и медицинскую помощь.
Власти Роатана и береговая охрана США в Ки-Уэсте были проинформированы об инциденте.
Отметим, что спасательная операция не повлияла на маршрут Carnival Paradise. Так, лайнер прибудет в бухту Махогани в Роатане по расписанию. Перед возвращением в Тампу в четверг, 25 апреля, судно также остановится в Косумеле, что в Мексике.
Это не первый случай, когда Carnival Paradise весом более 70 тысяч тонн проводит спасательные операции в море. В 2019 году экипаж спас моряка, а в 2022 году на борт было поднято еще 20 человек, которые оказались на мели в результате двух отдельных инцидентов вблизи Кубы.
Читайте также:
Спасти не смогли: трагедия произошла на Киевщине во время ливня
Украинский генерал-пограничник не задекларировал дом: решение суда удивило
"Расскажешь маме, тебя у нее заберут": скандал разразился в Киеве из-за няни и 4-летней девочки