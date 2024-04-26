Ученые из нескольких университетов предположили, что Земля, будет поглощена Солнцем, прежде чем оно станет белым карликом.

Большинство ученых современности заявляют, что наступит время, когда человечество, как и все остальные живые организмы на планете Земля, может исчезнуть. Более того, они заявляют, что вычислили время смерти нашей планеты и это произойдет через несколько миллиардов лет. При этом некоторые ученые уверены, что скорость эволюции Солнечной системы может быть гораздо быстрее, чем предполагается.

Так, ученые из Уорикского и других университетов изучили влияние белых карликов на планетные системы, такие как наша Солнечная система. Таким образом, они смогли озвучить, как произойдет смерть Солнечной системы. Оказалось, во всем будет виновато Солнце.

Справка:

Белые карлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

Изучая белых карликов в радиусе 650 световых лет от Солнца, планетологи пришли к поразительному выводу об уничтоженных планетах.

Когда астероиды, луны и планеты приближаются к белому карлику, огромная гравитация последнего разрывает их на все более мелкие части, которые продолжают сталкиваться и в конце концов превращаются в пыль.

Так, отвечая на вопрос о судьбе нашей Солнечной системы, профессор Борис Генсик с кафедры физики Уорикского университета Генсик заявил, что "Земля, вероятно, будет просто поглощена расширяющимся Солнцем, прежде чем оно станет белым карликом".

"Что касается остальной части Солнечной системы, то некоторые астероиды, расположенные между Марсом и Юпитером, и, возможно, некоторые спутники Юпитера могут сместиться и пройти достаточно близко к возможному белому карлику и подвергнуться процессу измельчения, который мы исследовали", - добавил он.

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