Магия чисел окружает нас каждый день — они открывают дверь к пониманию мира, помогают решению задач, а также осуществлять повседневные дела. При этом многие люди сейчас считают, что не нужно умело и быстро считать в уме, так как телефон может сделать это быстрее, эффективнее и с меньшей вероятностью ошибки. А вот 13-летний Аариан Шукла из Индии считает столь быстро, что даже попал в книгу рекордов Гиннеса.

Стало известно, что 13-летний вундеркинд Аарян Шукла из Махараштры, Индия, шокировал мир своими невероятными математическими способностями. Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Так, во время съемок итальянского телесериала он добавил 50 пятизначных чисел за рекордные 25,19 секунды ( то есть ежесекундно парень делал два вычисления), получив прозвище "живого калькулятора".

Рекорд Аариан установил, глядя со сцены на большой экран, где числа сменяли друг друга так быстро, что рядовой зритель не успевал их прочесть. Результат мальчик выдал через несколько секунд после исчезновения последней цифры.

По словам рекордсмена, больше всего в ментальной математике ему нравится возможность стать чемпионом мира в раннем возрасте и представлять свою страну на различных соревнованиях.