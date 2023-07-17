Адвокат Роман Сімутін вважає, що внесення даних призовників до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" з метою розшуку під час мобілізації в Україні є безпідставним.

Про це він розповів у своєму YouTube-каналі.

За його словами, в базу даних вносяться лише ті призовники, щодо яких є звернення Територіальних Центрів Колективного Обслуговування (ТЦК) про їх доставку. Однак доставка є добровільною процедурою, а не затриманням. Тим не менше, поліція помічає цих призовників як "розшукових".

Адвокат наголошує, що розшук під час мобілізації в Україні має стосуватися лише тих осіб, які свідомо ухиляються від повісток або не з'являються до ТЦК, а не будь-яких осіб, прізвище та ім'я яких внесуть до звернення про доставку. За його думкою, навіть поліція не має достатніх повноважень для затримання осіб за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), оскільки ці статті не передбачають негайного застосування сили чи затримання для негайного припинення правопорушення. Тому поліція залучає ТЦК, щоб уникнути незаконних затримань.

Адвокат вказує, що немає жодних законодавчих підстав під час мобілізації в Україні для затримання та застосування сили або спеціальних засобів з боку ТЦК, оскільки ці структури не мають офіційного дозволу на такі дії. Він пояснює, що тому спостерігаються випадки конфліктів, бійок, переслідувань та навіть попереджувальних пострілів у повітря.

Якщо особу затримали, адвокат рекомендує їй не підписувати нічого та не надавати своїх особистих даних. Після звільнення він радить негайно звернутися до прокуратури та подати заяву про незаконне затримання та позбавлення волі.

Загалом, адвокат Роман Сімутін вважає, що внесення даних про призовників до системи розшуку є необґрунтованим і порушує права громадян. Він закликає до дотримання закону та захисту прав українців під час мобілізації в Україні.

Останні новини України:

Мобілізація в Україні - чи можуть представники ТЦК заходити до будинку військовозобов'язаного.

Закінчення мобілізації - стало відомо, що буде далі і чи залишиться призов.