Мобілізація в Україні: в Україні під час дії військового стану можуть повторно мобілізувати чоловіки однієї з категорій.

Мобілізація в Україні продовжується: існують категорії українських чоловіків, яких у рамках мобілізації можуть призвати на службу повторно. Адвокат Анжела Василевська розповіла, кого покликатимуть повторно.

Ситуація з правом на відстрочку за мобілізації в Україні докорінно змінилася.

Виявилося, що після 66 днів звільнення зі служби у запас ці чоловіки можуть стати суб'єктами можливої ​​мобілізації через нещодавні законодавчі зміни в рамках мобілізації. Адвокат зазначає, що якщо у сім'ї є член, який може самостійно піклуватися про осіб з інвалідністю, це може призвести до того, що чоловік не отримає права на відстрочку від призову та може бути повторно призваний у рамках мобілізації.

Експерт також зазначила, що у рамках мобілізації не встановлено термінів відстрочки від мобілізації. Якщо не буде підтверджено право на відстрочку від мобілізації після нових змін, повістку такі чоловіки також отримають повторно.

Таким чином, військовозобов'язані чоловіки втратили право на відстрочку у разі інвалідності батьків або дружини з інвалідністю, якщо в сім'ї є ті, хто ще може їх доглядати.

Якщо ці чоловіки вже були мобілізовані, але з моменту звільнення зі служби в запас пройшло більше шести місяців, таких чоловіків можуть знову призвати в армію.

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