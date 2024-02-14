Повідомляється, що російський уряд розглядає можливість підвищення вікового цензу для проходження військової служби за контрактом з 65 до 70 років.

Згідно зі звітами британської розвідки, опублікованими Міністерством оборони Великобританії 13 лютого, в мереж Х (раніше Твіттер).

Цей законопроект, що пропонується, торкнеться як нинішніх, так і майбутніх військовослужбовців за контрактом, у тому числі ті, хто вступив до лав Збройних Сил Росії до червня 2023 року.

Що стосується реалізації підвищення віку помітно розширить вікової ценз, особливо неофіцерів, і потенційно продовжить термін договору. Важливо зазначити, що за даними World Data, до повномасштабного вторгнення в Україну очікувана тривалість життя російських чоловіків у 2021 році становила 64,2 роки.

Британська розвідка, однак, передбачає, що такий крок навряд чи підвищить боєздатність російських військових у контексті їхньої агресії проти України.

"Хоча цей захід, ймовірно, знизить необхідність додаткової мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком від 51 року навряд чи підвищить бойову ефективність Росії, особливо в активних атаках", - зазначають у відомстві.

Крім цього, повідомляється, що Росія перебуває у процесі організації нового «добровольчого» військового підрозділу, до складу якого увійдуть люди з бойовим досвідом, у тому числі пов'язані з приватними військовими компаніями, такими як «Група Вагнера».

Мотивацією цього кроку, зважаючи на все, є стратегічні зусилля Кремля щодо пом'якшення потенційних загроз, що походять від приватних військових компаній для безпеки російського режиму.

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