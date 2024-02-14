45-тий американський президент Дональд Трамп це настільки яскрава особистість, що його можна охарактеризувати як людину "реаліті-шоу". Ще б пак, на кожному виступі перед публікою він влаштовує провокації, чим привертає увагу громадськості до своєї персони. Наприклад, днями він заявив, що має намір "заохочувати" Росію до агресії проти союзників НАТО в Європі. Реакцію Байдена на такий гучний вислів довго чекати не довелося.

Так, в одному зі своїх телезвернень Байден сказав , що НАТО є "священним зобов'язанням" США, тоді як Трамп розглядає оборонний альянс як "захисний рекет".

Американський лідер заявив, що такі коментарі - "небезпечний і шокуючий" сигнал і рівносильні поклонінню перед Володимиром Путіним.

"Чи можете уявити собі, щоб колишній президент США сказав це? Весь світ це почув. І найжахливіше, що він має це на увазі. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не підкорявся російському диктатору. Що ж, дозвольте мені сказати: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це безглуздо. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - сказав Байден.

Також Байден висловив упевненість, що слова Трампа підривають цінності США.

"Коли Америка дає слово, воно щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО - це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар", - заявив Байден.

Нинішній глава Білого дому також наголосив, що вороги США давно прагнуть створити тріщини в НАТО і хочуть її розпаду.

"Я знаю одне: я не піду. Я не можу собі уявити, щоб інший президент пішов. Поки я буду президентом, якщо Путін нападе на союзника по НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - резюмував він.

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