45-тий американський президент Дональд Трамп це настільки яскрава особистість, що його можна охарактеризувати як людину "реаліті-шоу". Ще б пак, на кожному виступі перед публікою він влаштовує провокації, чим привертає увагу громадськості до своєї персони. Наприклад, днями він заявив, що має намір "заохочувати" Росію до агресії проти союзників НАТО в Європі. Реакцію Байдена на такий гучний вислів довго чекати не довелося.

Так, в одному зі своїх телезвернень Байден сказав , що НАТО є "священним зобов'язанням" США, тоді як Трамп розглядає оборонний альянс як "захисний рекет".

Американський лідер заявив, що такі коментарі - "небезпечний і шокуючий" сигнал і рівносильні поклонінню перед Володимиром Путіним.

"Чи можете уявити собі, щоб колишній президент США сказав це? Весь світ це почув. І найжахливіше, що він має це на увазі. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не підкорявся російському диктатору. Що ж, дозвольте мені сказати: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це безглуздо. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - сказав Байден.

Джо Байден, президент Сполучених Штатів

Також Байден висловив упевненість, що слова Трампа підривають цінності США.

"Коли Америка дає слово, воно щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО - це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар", - заявив Байден.

Нинішній глава Білого дому також наголосив, що вороги США давно прагнуть створити тріщини в НАТО і хочуть її розпаду.

"Я знаю одне: я не піду. Я не можу собі уявити, щоб інший президент пішов. Поки я буду президентом, якщо Путін нападе на союзника по НАТО, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - резюмував він.

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