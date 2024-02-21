На 68 році життя помер український актор Віктор Раду, відомий за серіалом "Ліквідація".

Стало відомо, що на 68-му році життя помер радянський та український актор Віктор Раду , популярність якому приніс серіал "Ліквідація".

Про його смерть стало відомо вночі 19 лютого, хоч актор помер 14 лютого.

В Одеському театрі юного глядача ім. Юрія Олеші, у якому артист служив майже 40 років, повідомили, що не витримало серця талановитого театралу.

"Артист з великої літери. Майстер сцени. Служитель мистецтва. Людина великої душі. Пішла раптово, несподівано. Передчасно. Зупинилося серце людини, яку неможливо замінити ніким", - сказано у повідомленні театру.

Колеги пишуть у соцмережах, що актор помічав у кожній людині "щось хороше, бачив це добре і підтримував".

Відомо, що Віктор Раду народився 1956 року в Одесі. Після школи він вступив до Одеського інституту інженерів морського флоту, який успішно закінчив. Однак зупинятись на цьому не став і вирішив продовжити навчання, але вже в Далекосхідному педагогічному інституті мистецтв. Через роки студентства Раду отримав спеціальність «актор театру та кіно».

З 1987 року артист почав працювати в одеському ТЮГу ім. Юрія Олеші. Найкраще Раду виходив доктор Лівсі в "Острові скарбів" за твором Роберта Стівенсона. Також на сцені театру Віктор Раду втілив і інші образи, серед яких:

Дорант ("Міщанин у дворянстві"),

сеньйор Капулетті ("Ромео і Джульєтта"),

Дядько Лев ("Лісова пісня"),

Султан ("Чарівна лампа Аладдіна"),

Акела ("Мауглі"),

Автор ("Левушка"),

Пінхус ("Будьте ви щасливі!"),

Кекс ("Смак сонця"),

містер Пендлтон ("Поліанна"),

Пепе ("Листи до Севільї"),

Омелько Кайдаш ("Кайдашева сім’я").

1988 року артист дебютував у кіно. Першими зйомками Раду стала картина "Передай далі...", в якій разом із ним грали Анатолій Котенєв, Олена Борзова, Володимир Шпудейко та Станіслав Садальський.

У 2020 році на екрани вийшов серіал "Прозріння" за його участю. Також артист грав у стрічках "Анка з Молдаванки", "Біглянка", "Дежа вю", "Час Х", "Зроби мені боляче", "Ісаєв" та інших.

А ось популярність акторові принесла роль у серіалі Сергія Урсуляка "Ліквідація". Партнерами зі знімального майданчика у цій картині для Ради стали Володимир Машков, Михайло Пореченков, Володимир Меньшов, Сергій Маковецький, Костянтин Лавроненко, Сергій Угрюмов, Світлана Крючкова та інші.

Також Віктор Раду запам'ятався глядачам щодо ролі харизматичного полковника Галкіна у серіалі "Розвідники: Війна після війни" про боротьбу з невловимою бандою злочинців. У цьому фільмі разом із Радою у зйомках брали участь Максим Заусалін, Борис Щербаков, Олександр Суворов, Євгенія Лоза та Вадим Андрєєв.

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