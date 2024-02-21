Багатьом добре відомий американський актор, продюсер та режисер Карл Уезерс помер у віці 76 років.

Сім'я висловила глибоку скорботу з приводу смерті Уезерса, заявивши, що він мирно пішов уві сні в четвер, 1 лютого 2024 року.

Описуючи його як видатну людину, яка прожила чудове життя, сім'я підкреслила його значний внесок у кіно, телебачення, мистецтво та спорт. Уезерс, що прославляється в усьому світі і з покоління в покоління, залишила неминуча спадщина.

У заяві сім'ї Карл Уезерс із любов'ю описується як дорогий брат, батько, дідусь, партнер та друг. Уезерс, що народився 14 січня 1948 року в Новому Орлеані, спочатку зробив серйозну кар'єру в американському футболі, а потім у 1974 році перейшов до акторської майстерності. За свою видатну кар'єру він прикрасив екрани більш ніж у 75 фільмах та телешоу.

"Ми глибоко засмучені смертю Карла Везерса. Він мирно помер уві сні в четвер, 1 лютого 2024 року. ... Карл був винятковою людиною, яка прожила незвичайне життя", - йдеться у повідомленні.

Примітно, що Карл Уезерс отримав широке визнання завдяки ролі Аполло Кріда у перших чотирьох фільмах «Роккі» разом із Сільвестром Сталлоне. Його різнобічна фільмографія включає ролі, що запам'ятовуються, у фільмах «Хижак», «Ники, диявол-молодший» і «Щасливчик Гілмор».

Крім того, його гра у «Мандалорці» (2019) принесла йому номінацію на премію «Еммі» як найкращий запрошений актор у драматичному серіалі. Вплив Карла Уезерса на індустрію розваг знаходить відгук у всьому світі, що робить його улюбленою фігурою, яку пам'ятають у різних середовищах.

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