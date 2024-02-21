У сучасному світі успіх у справах багато в чому залежить від везіння та удачі. Тому дуже важливо перед початком будь-якої справи попросити підтримки у вищих сил.

Всі ми хочемо бути щасливими та успішними, але не завжди знаємо, як це зробити. При цьому, як показує практика, мислення людини та її слова дуже впливають на все навколо. Молитва — найсильніший засіб спілкування з Богом.

Так, з давніх-давен повелося, що кожен істинно віруючий християнин перед початком будь-якої справи хрестився і звертався до Бога і вищих сил з молитовним проханням про сприяння у справах. І якщо молитва йшла від щирого серця, будь-яке починання людини ладилося, а успіх і успіх не залишали його протягом усієї діяльності, призводили до плідного результату.

При цьому, звертаючись до Бога і святих з молитвою про удачу в усьому, треба пам'ятати про те, що почутиме лише прохання щире, спрямоване від людини з чистими помислами.

Перед молитвою слід посидіти в тиші, заспокоїти думки, емоції, намагатися чітко сформулювати своє прохання. При цьому важливо розуміти, що прохання, сказане вкотре, навряд чи дасть результати, тому молитися потрібно регулярно і зі світлими думками, не бажаючи нікому зла.

Молитви підносити можна не лише у храмі, а й удома, наприклад біля ікони. Зазвичай це робиться після пробудження, також перед тим, як лягти спати.

Молитва на удачу Господу

Господи, Спаситель наш, Батько наш милостивий! Так злетить моє слово до престолу Твого, не загубиться воно в молитві інших, і не оскверниться воно помислами гріховними. Кожне дитя Своє благословляєш на життя праведне і радісне. Кожне дитя, що покаялося, Ти прощаєш і милуєш, любов'ю Своєю зцілюючи і вади омиваючи з лоба грішного. Пробач мені, Господи, прощення Своє і удачу у справах благочестивих, Тобі догодних. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Молитва на удачу в усьому Ангелу-Хранителю

Ангел Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Молитва на удачу Миколі Чудотворцю

Микола Чудотворець, Угодник Божий, святий заступник наш та благодійник! Візьми мене під крило своє благодатне та благослови справи мої молитвою своєю. Захисти від підступів гріховних та допоможи душу від гріхів очистити, щоб Отця нашого вихваляти і Творця. Направляй удачу мені на допомогу. Заступництва твого смиренно прошу як в дорозі, так і в безодні морській. Славлю тебе, Микола, та чудеса твої! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

Для будь-якої молитви важливо дотримуватись загальних правил:

Перш ніж просити щось для себе особисто, необхідно прочитати "Отче наш".

Щодня намагайтеся дякувати Господу за все, що є: дах над головою, улюблена сім'я, діти, робота, шматок хліба. Важливо пам'ятати, що багато людей у ​​світі позбавлені цього.

Перебуваючи на хвилі успіху, не варто забувати про подяку – продовжуйте щодня молитися та дякувати за допомогу.

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