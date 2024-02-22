Ми живемо в непрості часи, тому часто з'являється бажання вдатися до допомоги вищих сил, щоб покращити своє фінансове становище

Гроші в житті людини відіграють важливу роль. Ще б пак, це засіб, що розширює наші можливості. Недарма кажуть, що "без грошей, як і без посмішки, важко жити". Не дивно, що існує безліч молитов до Бога і Святих про звільнення від безгрошів'я та набуття матеріального благополуччя.

Всупереч тому, що часто церковні службовці говорять віруючим про те, що прагнення до багатства робить людину грішником і це прямий шлях у пекло, не слід вважати гріхом молитви про гроші.

Як правильно молитися

Налаштуйтеся на молитву, серйозно обміркуйте свої побажання, висловлюйте свої наболілі проблеми без лукавства та удавання. Вважається, що "грошова" молитва обов'язково буде почута Богом, лише якщо просити про фінансове благополуччя з чистими помислами та відкритою душею.

важливо!

Молитви на успіх і гроші не допоможуть розбагатіти, якщо сама людина сидить склавши руки і не робить жодних зусиль.

Священики рекомендують перед тим, як розпочинати молитву, сходити до церкви, щоб сповідатися і покаятися в неправедних вчинках. Цим людина показує, що вона готова змінюватися заради того, щоб її життя покращало.

Вимовляти грошову молитву треба самотньо, зосередившись і відкинувши сторонні думки.

Як допомагають молитви за гроші:

може залучити гроші як у сім'ю прохача, так і в сім'ї друзів та родичів;

впливає успішне вирішення фінансових справ;

якщо грошей бракує життя, то молитва здатна залучити багатство;

допомагає знайти вихід із складної фінансової ситуації;

для тих людей, у кого є своя справа, сприяє його процвітанню та залученню нових клієнтів.

Сильна молитва на гроші та удачу від Ванги

Ангел Світлий, що зверху дивиться на нас. Перед тобою схиляю голову, з проханням звертаюсь до тебе. Допоможи мені знайти удачу і розбагатіти, не заради зла багатства шукаю, а щоб життям спокійним і забезпеченим жити. Ангел Світлий, від допомоги твоєї доля моя залежить, як сонце для світу важливо, так і допомога твоя для мене важлива. Наведи на мене удачу, заради всього прошу, наведи. Амінь.

Молитва, щоб водилися гроші, Миколі Чудотворцю

важливо!

Молитва Миколі Чудотворцю читається у Храмі. Її можна читати напередодні важливих переговорів чи дорогою працювати.

Найсильнішою вона буде, якщо читати її у четвер.

О, великий чудотворець, святитель Христів, отець Миколай Чудотворець! Молимо тебе, надія всіх християн, вірних захисник, голодних розплідник, радість плачуть, лікар хворіють, по морю плавають управитель, убогих і сиріт розплідник і всім швидкий помічник і покровитель, нехай мирне життя проживемо тут і нехай побачимо славу обраних Богом на небі, і з ними невпинно оспівуватимемо єдиного в Трійці Бога на віки віків (Далі кажіть те, чому вам потрібні гроші, для чого, просіть допомоги Миколи Чудотворця у вирішенні фінансових труднощів.). Амінь.

Зазначимо, що молитви про фінансове благополуччя рекомендують використовувати навіть психологи. Адже під час спілкування з Богом людина налаштовує свою підсвідомість на певний лад – знімаються перепони на шляху до багатства: невпевненість у своїх силах, настанова щодо того, що великі гроші приносять проблеми тощо.

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