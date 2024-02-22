Дані золоті квіти Дональда Трампа повністю розкупили всього за 5 годин, що не може не дивувати.

Колишній президент США Дональд Трамп успішно випустив лімітовану колекцію розкішних золотих кросівок, влучно названу Never Surrender.

Ця ексклюзивна лінія взуття, в якій представлені кросівки Never Surrender High Tops, налічувала загалом 1000 пар. Серед них 10 обраних пар мали особистий підпис Трампа. Кросівки, вкриті блискучою золотою фарбою, мали помітну літеру «Т» на честь Трампа на язичці та збоку, включаючи патріотичні відтінки синього, червоного та білого кольорів, а також зіркові прикраси, що нагадують прапор США.

Ця екстравагантна колекція, оцінена в 399 доларів за пару, досягла визначних результатів: її розкупили за безпрецедентні п'ять годин.

Згідно з офіційним сайтом Трампа, ці кросівки проголошуються такими ж «сміливими, золотими та міцними, як у президента Трампа», як і сам колишній президент, і призначені «для людей, які не знають слова піти».

Варто зазначити, що оглушливий успіх цього нетрадиційного підприємства наголошує на стійкому впливі Трампа за межами політики, знаходячи відгук на ринку, зацікавленому в ексклюзивних та відмінних пропозиціях.

З огляду на найпотужніші фінансові санкції проти РФ Путіну залишається лише випустити серію золотих валянок або кирзових чобіт.

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