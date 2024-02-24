Американська наукова спільнота визнала Дональда Трампа найгіршим президентом США за всю історію країни. Про це свідчать результати соціологічного дослідження.

У 2017 році Дональд Трамп, оцінюючи свою продуктивність на посту Президента США, заявляв, що йому за п'ять із невеликим місяців перебування біля керма країни вдалося зробити більше, ніж будь-якому іншому лідеру в історії Сполучених Штатів. Більше того, до своїх заслуг, крім іншого, він тоді відніс зростаючі показники американських фондових бірж, а також найкращі дані щодо трудової зайнятості та робочих місць у США за останні 16 років. Днями Трамп із цього приводу зазнав розчарування та злість - американські вчені назвали його найгіршим президентом в історії США.

Так, стало відомо, що Дональд Трампа посів останнє місце у рейтингу президентської величі.

Результати соціологічного експертно-наукового опитування Presidential Greatness Project оприлюднив на своєму сайті професор політичних наук Х'юстонського університету Брендон Роттінгаус.

"Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх (американських – ред.) президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", – сказано у підсумковому документі дослідження.

Так, респондентам було запропоновано оцінити всіх 45 глав держав за параметром "величі".

Використовувалася 100-бальна шкала:

0 балів означало повний провал,

50 - середній показник,

100 – найбільша велич.

За підсумками оцінки нинішньому господарю Білого дому Джо Байдену поставили 62,66 бала, що дозволило йому опинитися на 14-му місці рейтингу, а от Трампа в середньому оцінили всього в 11 балів.

Організатори дослідження зазначили, що результати рейтингу 2024 року приблизно схожі на попередні, які публікувалися в 2015 і 2018 роках.

При цьому самим впливовим та результативним президентом США визнали Авраама Лінкольна – понад 93 бали. Барак Обама став сьомим, Білл Клінтон розмістився на 12-му ступені, а Джордж Буш-молодший у рейтингу фінішував 32-м.

Зазначимо, що Авраам Лінкольн жодного разу не опускався нижче за перший рядок рейтингу за всю його історію. Він перший президент-республіканець і один із найбільш шанованих американських лідерів, який зіграв ключову роль у завершенні Громадянської війни та скасуванні рабства в США.

До слова, у попередньому рейтингу, проведеному у 2018 році, Трамп перебував на передостанньому місці. Тоді найгіршим президентом в історії США вважався Джеймс Бьюкенен, який очолював країну у 1857-1861 роках. Він залишився відомий своєю нерішучістю, що призвело до розколу між Півднем та Північчю.

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