Виявивши зворушливу щедрість, співробітники Транспортного управління Нью-Йорка (MTA) продемонстрували дивовижну чесність, повернувши мандрівникові втрачену сумку, в якій, як не дивно, містилося близько 30 000 доларів. Про це пише "WABC-TV".

Помічник диригента Крістофер Носіто виявив сумку і був здивований значною сумою готівки, яка була в ній. "Мені сказали, що у ній було близько 30 000 доларів. Насправді я їх не рахував", - поділився він із журналістами.

Детектив Крістін Райкер із поліції MTA взялася за ідентифікацію власника сумки. Копаючись у сумці у пошуках будь-яких доказів, вона знайшла планувальника, у якого була призначена зустріч для огляду автомобіля. Використовуючи цю інформацію, вона зв'язалася з механіком, надіслала фотографію людини та попросила допомоги в ідентифікації власника сумки.

Крістін розповіла: "Я шукала у сумці чек, ім'я. Вони залишили в сумці планувальник, і я побачила, що у цієї людини призначено зустріч для огляду машини, тому я зв'язалася з механіком і відправила йому фотографію людини, запитавши, чи не може вона допомогти мені визначити, хто ця людина, і це стало поштовхом до щоб зв'язатися з бюро знахідок і зв'язатися з ним, щоб він зміг отримати свою сумку".

Завдяки спільним зусиллям співробітників МТА сумку разом із цінним вмістом було успішно повернуто вдячному власнику.

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