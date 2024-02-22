Стало відомо, що актриса з Індії Сухані Бхатнагар ( Suhani Bhatnagar), яка зіграла в дитинстві Бабіту Пхогат у фільмі "Дангал", який отримав визнання критиків, померла 16 лютого 2024 року в лікарні в Делі.

Дівчині було лише 19 років.

Представники Всеіндійського інституту медичних наук (AIIMS) у Делі повідомили журналістам, що 19-річну дівчину було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії. Імовірно, вона проходила курс лікування від побічних ефектів, викликаних прийомом стероїдів після травми ноги.

Сухані здобула визнання критиків за роль молодої Бабіти Фогат у фільмі «Дангал», заснованому на житті сестер Фогат, які прославилися у світі боротьби. Хоча після цього Сухані відмовилася від кіно, вона планувала повернутися після навчання.

Сухані отримувала ступінь бакалавра журналістики у Фарідабадському університеті Рахна Манав. Батько Сухані розповідав: «Вона навчалася на першому курсі коледжу та зосередилася на навчанні. Хоча вона мала акторські можливості, ми відсунули це на другий план, оскільки вона хотіла спочатку закінчити навчання… Вона хотіла зніматися у більшій кількості фільмів у майбутньому».

Похоронна церемонія Сухані Бхатнагар відбулася у Фарідабаді, у крематорії Аджронда у секторі 15.

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