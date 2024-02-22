У Нідерландах стався особливий інцидент на дорозі, який продемонстрував, що ШІ іноді робить помилкові висновки.

З 2020 року українці звикають до системи камер автоматичної фіксації порушень на дорозі, однак у нашій країні вони поки що виставляють штрафи виключно за перевищення швидкості. Що ж до, наприклад, Нідерландів, то їх камери проводять навіть огляд автомобіля зсередини. Іноді штучний інтелект робить дуже несподівані висновки.

Так, у 2023 році в Нідерландах стався особливий інцидент. Чоловік на ім'я Тім Хансен отримав штраф у €380 за те, що він почухав голову під час руху автобуса. Виявляється, система, встановлена ​​у камері на дорозі, вирішила, що водій автобуса говорив телефоном.

Чоловіка штраф дуже здивував, бо він не пам'ятав, щоб у той день він спілкувався з кимось, перебуваючи в машині. Однак разом зі штрафом Тіму прийшла фотографія, на якій був зображений нібито момент порушення і це дало змогу розібратися в ситуації.

На перший погляд по знімку і справді можна зробити висновок, що Тім справді розмовляє по телефону, але в цьому випадку система помилилася - водій просто почухав голову.

Чоловік уже оскаржив штраф і пояснив, чому сталася помилка, але тепер йому доведеться чекати до 26 тижнів, щоби спеціальна комісія винесла рішення.

Цікаво, що інспектор, який перевіряв фотографію та підтвердив штраф, також не помітив "неправдивого спрацьовування".

Зазначимо, що спеціаліст у галузі ІІ, який спеціалізується на розробці алгоритмів для обробки та аналізу зображень, пояснив, що система відеоспостереження Monocam часто робить помилкові висновки. Так, за алгоритмом, рука біля вуха справді свідчить про телефонну розмову.

Тім Хансен порадив розробникам додати до програми розпізнавання більше фото з порожніми руками біля вуха.

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