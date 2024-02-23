Можливо все не так погано, як нам здається.

За даними нового опитування університету Квінніпіак, нинішній президент Джо Байден зберігає лідерство над колишнім президентом Дональдом Трампом – лідером Республіканської партії.

Докладніше про те, що Трамп поки що програє Байдену за голосами американців, повідомляє The Hill.

Опитування показало, що 49 відсотків зареєстрованих виборців підтримують Байдена, тоді як 45 відсотків віддають перевагу Трампу.

Порівняно з аналогічним опитуванням у січні, відрив Байдена був дещо більшим, коли він отримав 50 відсотків підтримки, а Трамп – 44 відсотки. Однак, варто зазначити, що Байден все ще лідирує серед незалежних виборців, які, як відомо, відіграватимуть вирішальну роль на виборах у 2024 році. Приблизно 44 відсотки незалежних, які брали участь в опитуванні, заявили, що підтримують Байдена порівняно з 42 відсотками, які підтримують Трампа.

Серед демократів 93% підтримують Байдена, тоді як серед республіканців цей показник становить 91% на користь Трампа.

Група опитувань, проведена штаб-квартирою The Hill/Decision Desk, показала, що колишній президент випереджає Байдена на 2,7 процентних пункти у гіпотетичній прямій конкуренції.

Опитування також виявило цікаву думку виборців щодо віку президентів. 67% виборців вважають, що 81-річний Байден дуже старий для ефективної роботи ще чотири роки, тоді як 57% вважають, що 77-річний Трамп ще не дуже старий для ще одного терміну.

Понад те, лише 35% виборців вважають, що фізична форма Байдена дозволяє йому керувати країною ще один термін. Майже стільки (34%) вважають, що його ментальний стан також підходить для цієї ролі.

У той час як 60% виборців вважають, що фізично Трамп може впоратися з ще одним терміном, лише 48% упевнені у його ментальній придатності.

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