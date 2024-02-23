Шанувальники досі не можуть прийти до тями після втрати улюбленого кумира.

Нещодавно, 21 лютого 2024 року, стала відома трагічна новина про смерть у віці 50 років британського актора та коміка Юена Макінтоша.

Докладніше про те, що не стало легендарного актора та коміка, інформує британський таблоїд Daily Mail.

Юен Макінтош набув величезної популярності завдяки своїй ролі у популярному британському комедійному серіалі "Офіс" в образі Кіта Бішопа.

Раніше повідомлялося, що останнім часом здоров'я Макінтоша серйозно підірвалося, і він провів свої останні дні в будинку для людей похилого віку, що досить нетипово для його віку. Точна причина його раптової смерті не була названа, але шанувальники вважають, що не останню роль у цьому зіграла зайва вага актора.

"З великим сумом ми повідомляємо про мирний відхід у вічність нашого улюбленого комедійного генія Юена Макінтоша. Його сім'я дякує всім, хто його підтримував, особливо будинок для людей похилого віку Willow Green Care Home. Незабаром відбудеться приватна кремація для сім'ї та близьких друзів, а пізніше цього року. - урочиста панахида", - заявив прес-секретар актора Юена Макінтоша.

Крім ролі Кіта Бішопа в культовому британському "Офісі", Макінтош також знімався в серіалі "Міранда" і телешоу "Маленька Британія". Крім того, він активно виступав на фестивалі мистецтв у Единбурзі, а також грав у мюзиклах.

Ця втрата назавжди залишить слід у серцях його шанувальників і колег, яке образ і талант можна буде бачити лише в архіві легендарних британських кінострічок.

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