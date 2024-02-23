Скорботна звістка вразила всіх українських шанувальників та поціновувачів українського мистецтва: понад тиждень тому, 14 лютого, пішов із життя відомий український актор Віктор Раду.

Докладніше про те, що не стало відомого українського актора, інформує Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші у мережі Facebook.

Одеський театр юного глядача розкрив трагічну новину та згадав Раду як видатного артиста, який завжди був надійним партнером на сцені, справжнім чоловіком та теплою людиною. Театр зазначив, що Віктор Андрійович допомагав молодим акторам, передаючи їм секрети акторської майстерності, завжди був готовий до нових ролей і щоразу створював справжні шедеври у своїх виконаннях.

Віктор Раду – знаменитий український актор, який багато років працював в Одеському театрі юного глядача імені Юрія Олеші, починаючи з 1987 року. Його виступи у постановках таких п'єс, як "Ромео та Джульєтта", "Лісова пісня", "Кайдашева сім'я", "Смак сонця" та багатьох інших, залишалися в серцях глядачів. Померши у віці 67 років, Віктор Раду залишив після себе незабутню спадщину та яскраві спогади у серцях колег, друзів та шанувальників та всіх одеситів, а український театр втратив по-справжньому талановитого та нескінченно життєрадісного культурного діяча.

Важливо сказати, що широкій аудиторії Віктор Раду відомий у серіалі "Ліквідація". А у 2020 році на екрани вийшов серіал "Прозріння" за його участю. Також артист грав у стрічках "Анка з Молдаванки", "Біглянка", "Дежа вю", "Час Х", "Зроби мені боляче" та інших.

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