У Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Веллінгтон.

Так стало відомо, що в Новій Зеландії маленький пінгвін виду корору порушив роботу аеропорту Веллінгтон. Тварина вирішила влаштувати собі прогулянку аеропортом, зокрема смугою, і через його "потрібність" кілька рейсів довелося затримати.

Пінгвіна на обрії помітив пілот авіакомпанії Air Chathams. Він негайно викликав службу безпеки аеропорту на злітно-посадкову смугу аеропорту. Маленького пінгвіна спіймали та передали ветеринарам.

"Пілот і пасажири терпляче чекали, поки персонал аеропорту Веллінгтона впорається зі своєю місією – допомогти незвичайному гостю. Тоді датчики на злітній смузі показували 50 градусів, тому не дивно, що пінгвіну було там не дуже затишно!" – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що злітно-посадкова смуга розташована впритул до скелястого узбережжя столиці Нової Зеландії. Швидше за все пінгвін проліз під парканом, що оточує злітну смугу.

Адміністрація аеропорту вже вдосконалила цю огорожу, щоб у майбутньому не допустити потрапляння "пернатих друзів" у халепу.

Як написали місцеві ЗМІ, медики з'ясували, що спійманий пінгвін належить до "корору", малий або синій пінгвін. Йому близько шести тижнів і швидше за все він заблукав дорогою до затоки Лайал.

На момент "впіймання" птах був худий і голодний, тому ветеринари посадили пінгвіна на спеціальну дієту для набору ваги з великою кількістю смачної риби. Як тільки пір'я птиці стане водонепроникним, "порушника" відправлять у дику природу.

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Корора – найменший у світі вид пінгвінів. Їхнє зростання зазвичай становить 25 сантиметрів, а вага – приблизно 1,1 кілограма.

Пернаті цього виду живуть тільки в Новій Зеландії та Австралії.

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