Невістка Дональда Трампа заявила, що, на її думку, борги її свекра мають бути погашені за рахунок Національного комітету Республіканської партії (НКРП), а виборці-республіканці підтримають такий крок, повідомляє Associated Press .

Лара Трамп заявила під час передвиборної кампанії за свого тестя перед праймеріз у Південній Кароліні, що вона не знайома з правилами НКРП щодо оплати судових витрат Дональда Трампа з безлічі кримінальних та цивільних справ. Але вона заявила, що на її думку, ця ідея отримає широку підтримку серед виборців, які розглядають його судові справи як політичне переслідування.

"Тому люди зараз розлючені. І вони бачать нападки на нього. Вони відчувають, що це напад не тільки на Дональда Трампа, а й на цю країну. Тому так, я думаю, що це великий інтерес для людей абсолютно", - заявила Лара Трамп.

Окрім багатомільйонних витрат на адвокатів, юридичні борги Дональда Трампа зараз перевищують півмільярда доларів.

При цьому Дональд Трамп, хоч і є лідером президентських праймеріз від Республіканської партії, ще не став кандидатом від Республіканської партії.

Зазначимо, що зараз Ерік Трамп є виконавчим віце-президентом основної компанії сім'ї Trump Organization. Він є третьою дитиною та другим сином Трампа від його першої дружини Івани.

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