Відомий британський політик та великий друг України Борис Джонсон заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому боятися не варто.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп неодноразово у різних інтерв'ю заявляв, що під час свого попереднього президентського терміну він "добре ладив" із Путіним. Саме тому ходять чутки, що Європа боїться можливого повернення колишнього президента США Дональда Трампа до Білого дому наприкінці 2024 року, адже тоді не виключено сценарію, що європейським лідерам доведеться зіткнутися з російським диктатором Володимиром Путіним поодинці. У екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона з цього приводу своя думка.

Так, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 24 лютого, у другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вкотре відвідав Київ та дав велике інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що українцям не варто боятися повернення Дональда Трампа до Білого дому. Джонсон заявив, що перемогти Росію важливо не лише для України та Європи, а й для Сполучених Штатів та Дональд Трамп це чудово розуміє.

"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", – заявив Джонсон.

Він закликав згадати, що саме адміністрація Трампа раніше стримувала Путіна протягом чотирьох років при владі. Цим і продовжуватиме займатися.

Крім того, за словами Джонсона, Трамп був першим президентом США, хто надав Україні серйозну зброю – "Джавеліни", які виявилися дуже важливими у битві за Київ.

Також Джонсон згадав, що Трамп здійснив найбільше висилання російських дипломатів.

"Він викинув з країни 60 російських дипломатів. Це набагато більше, ніж ми очікували. Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є складною. І далі дорогою до виборів вона буде складною, багато людей робитимуть різні заяви".

Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. На це є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає в тому, щоб усі вважали, що його переміг Путін», – сказав Джонсон.

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