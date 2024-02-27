Незважаючи на поразку на попередніх виборах у Південній Кароліні, колишній губернатор Ніккі Хейлі висловила рішучість продовжувати боротьбу за висування кандидата від республіканської партії.

Первинні результати показали, що колишній президент Дональд Трамп здобув значну перемогу в Південній Кароліні, набравши 60,8 відсотка голосів, а Ніккі Хейлі здобула 38,6 відсотка, згідно з екзитполами.

Як повідомляє "газета The New York Times", Ніккі Хейлі, визнаючи результати, привітала Трампа з тріумфом, заявивши: "Не важливо, який результат. Я люблю людей у ​​нашому штаті". Незважаючи на цю невдачу, вона підтвердила свою відданість подальшій участі у президентських перегонах. Проте вирішальна перемога Трампа у Південній Кароліні зміцнила заяви про те, що змагання по суті завершено.

У своїй промові після голосування Трамп прямо не згадав про Хейлі, але зосередився на своєму прагненні протистояти нинішньому президенту Джо Байдену на загальних виборах. Вона висловила намір кинути виклик Байдену 5 листопада і заявити: "Джо, ти звільнений. Забирайся".

Нещодавні перемоги Трампа на партійних зборах, особливо у Неваді, зміцнили його позицію лідера у боротьбі висування республіканської партії.

Незважаючи на звинувачення Хейлі у фальсифікації процесу на користь Трампа у Неваді, колишній президент заручився підтримкою 26 делегатів.

Хейлі зіткнулася з черговою невдачею на праймеріз Республіканської партії в Неваді, програвши в категорії проти всіх. Динаміка Трампа у перших виборах вказує на його значну присутність у гонці за висування кандидатів від Республіканської партії.

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