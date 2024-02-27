У нашому сучасному світі головний біль – поширене захворювання, з яким будь-коли стикався практично кожен.

Головні болі часто повертаються, сигналізуючи про втому, стресі та різні проблеми зі здоров'ям. Навіть люди з добрим здоров'ям можуть зіткнутися з цим дискомфортом.

Пошук втіхи в молитві — універсальний підхід, і багато хто звертається до Святого Іоанна Хрестителя за полегшенням головного болю.

Правильне читання молитов від головного болю має важливе значення серед православних віруючих. До Святого Іоанна Хрестителя, відомого за життя своїми цілительськими здібностями, особливо звертаються за полегшенням важких мігрені. Ефективність цих молитов полягає в їхній щирості та непохитній вірі в те, що молитва може принести зцілення.

Якщо є можливість, рекомендується молитися перед іконою Святого Іоанна Предтечі, чи то в храмі, чи вдома. Однак суть молитви – у її щирості та серцевому виголошенні.

Ось молитва святому Іоанну Предтечі про звільнення від головного болю:

«Схиляюся в молитвах перед тобою, о, Іване Хрестителе! Молю, спаси душу мою.

Прошу допомоги, про Святого Пророка!

Молюся всім святим на небесах, Богородиці, Господеві та Сину Його Ісусу Христу!

О, Святий Іване, прошу, зціли мене і визволь від болю.

Ім'я твоє вихваляю, бо ти поруч із Господом Богом, і дав він тобі життя в царстві Його.

Благаю, почуй прохання мої і визволи мене від болів у голові моїй і від усіх недуг, від яких страждає тіло моє і душа моя. На віки вічні! Амінь!»

Не забудьте включити у свої молитви прохання про здоров'я своєї сім'ї, оскільки головний біль часто може бути спадковим.

Ще одна дієва молитва святому Іоанну Предтечі від сильного головного болю:

«О, Іване, Великий Хреститель Сина Божого Ісуса Христа!

Читаю молитву до тебе і прошу відпустити гріхи душі моєї грішної!

Бо я понесу свій хрест і прийму всі тягарі на шляху до Врат до Царства Небесного.

Не залиши мене без уваги, почуй благання мої і подаруй мені захист свій і зцілення від болю головних та інших недуг, що оселилися в мені!

Прости гріхи мої земні, попроси за мене у Господа Бога і відроди душу мою, очисти її від діянь поганих, бо каюся! В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

(І, звичайно ж, пам'ятаємо, що приміщення лікаря також ніхто не скасовував - будь-яке може бути.)

Звертаючись до молитов, важливо зберігати чистоту помислів, щиро читати молитви і вірити у можливість зцілення.

Звісно, ​​важливо пам'ятати, що звернення до лікаря має важливе значення, а молитви можуть доповнювати традиційну практику охорони здоров'я.

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