Православні християни вірять, що молитва, яку читає мати, бажаючи вберегти свою дитину від небезпеки та необдуманих рішень, має величезну силу. І справді, відомо про багато випадків, коли завдяки материнській молитві діти були врятовані від великої небезпеки на життєвому шляху чи страшної хвороби. При цьому молитися треба не лише за маленьких дітей, а й за тих, хто вже досягнув зрілого віку.

Існує безліч молитовних текстів, які можна читати матерям, якщо вони турбуються про дітей і хочуть їх захистити. Так, за дітей моляться Богородиці, Святій Трійці, Ангелам-хранителям, священномученикам.



Однак насамперед материнські молитви за дітей звернені до Бога Отця та Ісуса Христа.

Молитва про благословення

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови, освяти, збережи дитя моє силою Животворчого Хреста Твого. Амінь.

Молитва про захист

Господи, всі ми творіння Твоє, пожалій дітей моїх (імена) і зверни їх на покаяння. Спаси, Господи, і помилуй дітей моїх (імена) і просвіти їм розум світлом розуму євангелії Твоєї і навчи їх на дорогу заповідей Твоїх і навчи їх. Спаси, творити волю Твою, бо Ти є Бог наш.

Молитва про продовження

Господи Ісусе Христе, буди милість Твоя на дітях моїх (імена), збережи їх під дахом Твоїм, покрий від всякого лукавого похоті, віджени від них всякого ворога та супостата, відверни їм вуха та очі сердечні, даруй розчулення та смирення серцям їхнім.

Після Ісуса Христа Пресвята Богородиця, безперечно, перший образ, якому моляться за дітей будь-якого віку. Вважається, що Діва Марія, будучи матір'ю, приймає близько до серця переживання батьків за своїх дітей.

Молитва до Божої Матері за дітей

О, Пресвята Владичице Діво Богородиці, спаси і збережи під дахом Твоїм моїх чад (імена), усіх юнаків, юнаків і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері носимих. Украй їх ризою Твого материнства, дотримуйся їх у страху Божому і в послуху батькам, благай Господа мого та Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському погляду Твоєму, бо Ти є Божественним Покровом рабам Твоїм. Мати Божа, введи мене в образ Твого небесного материнства. Лікуй душевні та тілесні рани чад моїх (імена), моїми гріхами завдані. Вручаю дитя моє цілковито Господу моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.





Попросити заступництва перед Богом за дітей можна і в ангела-охоронця. Вважається, що кожна людина має свого духовного захисника, який молиться Богу про благополуччя свого підопічного. Крім того, це добрий дух протягом життя наставляє людину і допомагає їй приймати правильні рішення.

Молитва про дітей до Ангела Хранителя

Святий Ангелі Зберігачеві мого чада (ім'я дитини), покрий його твоїм покровом від стріл демона, від очей спокусника і збережи його серце в ангельській чистоті. Амінь.

Крім ангела-охоронця, кожна людина має святого покровителя, на честь якого названо віруючим. Тож за дитину можна помолитися святому, чиє ім'я носить син чи дочка. Тут, як завжди, можна скористатися готовим текстом, а можна попросити заступництва своїми словами.

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