Прагнучи одужати, необхідно обов'язково звертатися до лікарів та використовувати досягнення сучасної медицини, але при цьому також звертатися до "лікаря душ" - Бога.

Кожній людині притаманне бажання бути сильною і здоровою до глибокої старості. Ось тільки здоров'я не купиш у магазині, тож і кажуть, що здоров'я – ні з чим незрівнянна цінність. А ось вимолити, кажуть, можна.

Так, більшість людей під час хвороби та інших важких випробувань намагаються очищати душу і змінювати життя, вдаючись як до головної духовної допомоги — Сповіді та Причастя, а також до Соборування.

А ось просити дарувати здоров'я прийнято в молитвах до Господа Ісуса Христа, Божої Матері, ангела-охоронця, а також святого.

Можна молитися своїми словами, щиро ділячись з Господом і святими тим, що відчуваєш, що непокоїть і лякає. Якщо сил мало через хворобу, моляться коротко:

"Господи, помилуй!";

"Пресвята Богородиця, допоможи!";

"Святий Ангеле Божий, Хранитель мій, моли Бога за мене!".

А якщо є можливість, добре читати інші молитви про зцілення.

"Господи Всемогутній! Зупини хворобу страшну і дай твоєму рабу Божому (ім'я) сили впоратися з нею, всесильною могутністю Твоєю залиши його під дахом Твоїм і подаруй йому щастя велике разом з нами приносити Тобі благання вдячні за його спасіння і Твою щедрість Спаси. Господи. Хай буде воля Твоя. Амінь".

Крім того, про будь-які недуги та їх зцілення прийнято молитися на образи Матері Божої.

Але є святі, які у земному житті були лікарями. Вважається, що вони можуть розділити переживання хворих і клопотати перед Богом про їхнє одужання.

Серед таких святих – великомученик і цілитель Пантелеїмон – йому моляться про зцілення як тілесних, так і духовних ран. Кожен віруючий знає, як виглядає його образ, і в кожному храмі можна знайти цю ікону: святий зображений як юнак у червоному плащі (це символ його мученицького подвигу) та зеленому одязі, у його руках — розп'яття чи ложечка для причастя та скринька з ліками. 700 років тому юнак, який тоді носив ім'я Пантолеон, вивчив лікарське мистецтво, а потім став християнином і став зцілювати ім'ям Спасителя.

"О, великий угодник Христов, страстотерпчий і лікареві багатомилостивий Пантелеймоне! Умилосердись наді мною, грішним рабом Божим (ім'я), почуй стогін і зойк мій, змилостивий Небесного, Верховного Лікаря душ і тілес наших, Христа Бога нашого, нехай дарує мі зцілення Гнітуча недуга моя, прийми негідне благання грішного більше за всіх людей, відвідай мене благодатним візитом, не погордиш гріховних виразок моїх, помажи їх оливою милості твоєї і зціли мене, нехай здоровий сущ душею і тілом, остаток днів моїх, за допомогою благодаті моїх, за допомогою благодаті моїх, за допомогою моїх благодій. в покаянні та догодженні Богові, і сподоблюсь сприйняти добрий кінець живота мого: Їй, угоднику Божий!

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