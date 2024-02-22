Стремясь выздороветь, необходимо обязательно обращаться к врачам и использовать достижения современной медицины, но при этом также обращаться к "врачу душ" - Богу.

Каждому человеку присуще желание быть сильным и здоровым до глубокой старости. Вот только здоровье не купишь в магазине, поэтому и говорят, что здоровье – ни с чем несравнимая ценность. А вот вымолить, говорят, можно.

Так, большинство людей во время болезни и других тяжёлых испытаний стараются очищать душу и менять жизнь, прибегаяк главной духовной помощи — Исповеди и Причастию, а также Соборованию.

А вот просить даровать здоровье принято в молитвах к Господу Иисусу Христу, Божией Матери, ангелу-хранителю, а также святым.

Можно молиться своими словами, искренне делясь с Господом и святыми тем, что чувствуешь, что беспокоит и страшит. Если сил мало из-за болезни, молятся коротко:

"Господи, помилуй!";

"Пресвятая Богородица, помоги!";

"Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне!".

А если есть возможность, хорошо читать и другие молитвы об исцелении.

"Господи Всемогущий! Останови болезнь страшную и дай твоему рабу Божьему (имя) силы справиться с ней, всесильным могуществом Твоим оставь его под кровом Твоим и подари ему счастье великое вместе с нами приносить Тебе мольбы благодарные за его спасение и Твою щедрость. Спаси его, Господи. Да будет воля Твоя. Аминь".

Кроме того, о любых недугах и их исцелении принято молиться на образы Матери Божьей.

Но есть святые, которые в земной жизни были врачами. Считается, что они могут разделить переживания болящих и ходатайствовать перед Богом об их выздоровлении.

Среди таких святых — великомученик и целитель Пантелеимон - ему молятся об исцелении как телесных, так и духовных ран. Каждый верующий знает, как выглядит его образ, и в каждом храме можно найти эту икону: святой изображен как юноша в красном плаще (это символ его мученического подвига) и зеленой одежде, в его руках — распятие или ложечка для причастия и шкатулка с лекарствами. 700 лет назад юноша, носивший тогда имя Пантолеон, изучил врачебное искусство, а потом стал христианином и стал исцелять именем Спасителя.

"О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь."

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