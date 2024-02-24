Православные христиане верят, что молитва, которую читает мать, желая уберечь своего ребенка от опасности и необдуманных решений, обладает огромной силой. И правда, известно о многих случаях, когда благодаря материнской молитве дети были спасены от большой опасности на жизненном пути или страшной болезни. При этом молиться нужно не только за маленьких детей, но и за тех, кто уже достиг зрелого возраста.

Существует множество молитвенных текстов, которые можно читать матерям, если они тревожатся за детей и хотят их защитить. Так, за детей молятся Богородице, Святой Троице, Ангелам-хранителям, священномученикам.



Однако в первую очередь материнские молитвы за детей обращены к Богу Отцу и Иисусу Христу.

Молитва о благословении

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего. Аминь.

Молитва о защите

Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю Заповедей Твоих и научи их. Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

Молитва о наставлении

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их.

После Иисуса Христа Пресвятая Богородица, несомненно, первый образ, которому молятся за детей любого возраста. Считается, что Дева Мария, сама будучи матерью, принимает близко к сердцу переживания родителей за своих детей.

Молитва к Божией Матери за детей

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Попросить заступничества перед Богом за детей можно и у ангела-хранителя. Считается, что у каждого человека есть свой духовный защитник, который молится Богу о благополучии своего подопечного. Кроме того, это добрый дух в течение жизни наставляет человека и помогает ему принимать верные решения.

Молитва о детях ко Ангелу Хранителю

Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя ребенка), покрый его твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани его сердце в ангельской чистоте. Аминь.

Помимо ангела-хранителя, у каждого человека есть святой покровитель, в честь которого назван верующий. Так что за ребенка можно помолиться святому, чье имя носит сын или дочь. Тут, как обычно, можно воспользоваться готовым текстом, а можно попросить заступничества своими словами.

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