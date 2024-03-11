Сьогодні, 10 березня 2024 року, стало відомо, що померла популярна дикторка Центрального телебачення СРСР Світлана Моргунова.
Інформація про це надійшла від близького оточення Моргунова.
"Так, сьогодні. Вона померла вдома. Ні, не хворіла. Серце зупинилося, - заявила помічниця Моргунової. - Коли прощання? Я не знаю, я нічого не знаю. Я ще в шоці. Я її дуже любила, розумієте! Мені її дуже шкода. Два роки разом! Вона дуже чудова людина, дуже!"
"Причина смерті – відрив тромбу", – повідомила близька подруга Моргунової Віра Мусатова.
"Я завжди говорила, не тому, що вона моя подруга, що вона найкращий диктор. Краще не було і ні, і, напевно, не буде. І за професіоналізмом, і за грамотністю, за голосом, за зовнішністю, по всьому. Дуже хороша подруга була, вірна, віддана. Для мене це дуже тяжка втрата", - додала вона.
Нагадаємо, що у 2020 році у 52-річному віці помер єдиний син диктора Максим. Ця втрата сильно вдарила по ній, через що радіоведуча закрилася від світу і перестала з'являтися на публіці.
Знайомі Моргуновій навіть казали, що вона рятувалась від горя алкоголем.
"Трагедія з Максимом, звичайно, посилила її стан. Після відходу Максима вона перестала жартувати... Адже в колишній Моргуновій почуття гумору завжди було на першому плані", - розповідав журналістам про свого колегу диктор Володимир Березін.
Як він висловився на початку березня, Моргунова "поступово уникає нашого, звичного для неї, світу", "її залишає звична життєва енергія". Останнім часом вона говорила ледве чутно і важко.
Світлана Моргунова народилася 7 березня 1940 року, навчалася у театральній студії при театрі імені Мосради. Вона стала відома як диктор Центрального телебачення СРСР, вона прийшла працювати туди 1961 року. Також Моргунова вела програми "Блакитний вогник" та "Ранкова пошта" спільно з Валентином Смирнітським.
Вона отримала звання Народної артистки Росії та орден Дружби.
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