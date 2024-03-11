Колишня дикторка Центрального телебачення СРСР Світлана Моргунова померла на 85-му році життя. Її стан погіршився чотири роки тому після смерті від коронавірусу єдиного сина.

Сьогодні, 10 березня 2024 року, стало відомо, що померла популярна дикторка Центрального телебачення СРСР Світлана Моргунова.

Інформація про це надійшла від близького оточення Моргунова.

"Так, сьогодні. Вона померла вдома. Ні, не хворіла. Серце зупинилося, - заявила помічниця Моргунової. - Коли прощання? Я не знаю, я нічого не знаю. Я ще в шоці. Я її дуже любила, розумієте! Мені її дуже шкода. Два роки разом! Вона дуже чудова людина, дуже!"

"Причина смерті – відрив тромбу", – повідомила близька подруга Моргунової Віра Мусатова.

"Я завжди говорила, не тому, що вона моя подруга, що вона найкращий диктор. Краще не було і ні, і, напевно, не буде. І за професіоналізмом, і за грамотністю, за голосом, за зовнішністю, по всьому. Дуже хороша подруга була, вірна, віддана. Для мене це дуже тяжка втрата", - додала вона.

Нагадаємо, що у 2020 році у 52-річному віці помер єдиний син диктора Максим. Ця втрата сильно вдарила по ній, через що радіоведуча закрилася від світу і перестала з'являтися на публіці.