Після кількох тижнів перебування у комі у Медичному центрі Святого Йосипа в Бербанку, штат Каліфорнія, на 62-му році життя помер американський актор Том Сайзмор.

Стало відомо, що на 62-му році життя помер відомий американський актор Том Сайзмор (Thomas Edward Sizemore), який у фільмі "Врятувати рядового Райана" виконав роль сержанта Майкла Хорвата.

Про смерть зірки фільму "Врятувати рядового Раяна" першим повідомив його представник Чарльз Лаго, а пізніше підтвердив і брат актора Пол.



Смерть настала уві сні в медичному центрі в Бербанку 3 березня, де він перебував у критичному стані ще з середини лютого - Сайзмор перебував у комі після того, як у нього розірвалася аневризму судин головного мозку.

Лікарі спочатку попередили рідних, що ситуація плачевна, і шансів на поправку немає.

Довідка:

аневризм судин головного мозку – це коли на мозковій кровоносній судині з'являється утворення, яке наповнюється кров'ю і швидко збільшується.

Сайзмор народився у Детройті 29 листопада 1961 року. Його батько був юристом, професором філософії, а мати працювала в апараті омбудсмена Детройта. По материнській лінії Сайзмор мав французьке та індіанське коріння, по батьківській лінії в роді були афроамериканці.

Навчався майбутня зірка Голлівуду в Університеті штату Мічиган, потім в університеті Уейна (м. Детройт). У 1986 році він отримав ступінь магістра в галузі драми в Університеті Темпл (м. Філадельфія, штат Пенсільванія)

1980-ті стали для Тома Сайзмора вирішальними у його житті, адже він переїхав до Нью-Йорка.

"Народжений четвертого липня" Олівера Стоуна – один із перших його успішних проектів. Після успішного дебюту актор з успіхом виконав низку ролей другого плану, у тому числі в таких популярних фільмах, як "Природжені вбивці" (1994) - роль жорстокого детектива Джека Скагнетті, "Харлей Девідсон та ковбой Мальборо" (1991), "Перл-Харбор" "(2001) та "Після Валькірії: Світанок четвертого Рейху" (2016).

У фільмі "Порятунок рядового Райана", який отримав кілька премій "Оскар" у 1998 році, Том Сайзмор зіграв роль сержанта Хорвата.

Виконав головну роль Коді Ніколсона у незалежній драмі режисера Тоні Скотта "Справжнє кохання" (1993).

Призи та нагороди:

Нью-Йоркський кінофестиваль незалежного кіно: 2008 – Найкращий актор ("Хороший, хороший поганий пес");

Міжнародний кінофестиваль Action on Film: 2011 - Найкращий актор ("Крізь око");

Фестиваль незалежних кінематографістів IFS Film: 2014 – Найкращий актор ("Епоха розуму");

Всесвітній фестиваль незалежного кіно та музики: 2016 – Найкращий актор ("Поганий Френк");

Вегас Movie Awards: 2021 - Найкращий актор ("Електрична людина");

Blood Horror фестиваль: 2022 - Найкращий актор ("Бурштинна дорога").

Зазначимо, що його успішній кар'єрі дуже часто заважали численні скандали - Том Сайзмор був неодноразово судимий за зберігання наркотиків та домашнє насильство. Так, сам Сайзмор часто скаржився, що "дозволив особистим демонам взяти гору над своїм життям".

Сайзмор не приховував, що 1995 року Роберт Де Ніро змусив його лягти в реабілітаційну клініку, погрожуючи, що інакше зробить так, щоб актора заарештували за зберігання героїну.

"Я був хлопцем, який почав з малого і піднявся на вершину, - писав Сайзмор у своїй автобіографії 2013 року. - У мене був будинок за кілька мільйонів доларів, Porsche, ресторан, яким я володів разом із Робертом Де Ніро. А тепер у мене не залишилося абсолютно нічого.

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