Нил Кирби Макмиллан-младший родился 2 августа 1957 года в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина). Заниматься музыкой он стал с самого детства. В частности, Моджо пел в панк-группе Zebra 123. После распада коллектива присоединился к группе Snuggle Bunnies Дика Монтаны.
Начинал в паре со Скидом Ропером. В 1987 году они представили песню "Elvis is Everywhere" об Элвисе Пресли, ставшей хитом.
Никсон и Ропер выпустили несколько сатирических произведений, высмеивающих современных знаменитостей, они высмеивали современную американскую культуру и социальные проблемы.
Что касается актерской деятельности Никсона, то в этой области он начал с роли барабанщика Джеймса Ван Итона в биографическом фильме Джерри Ли Льюиса "Большие огненные шары". Также Никсон появился еще в пяти фильмах, включая "Супер Братья Марио" (1993) и "Машина 54, где ты?". (1994).