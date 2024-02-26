Музыкальный мир лишился одного из своих неповторимых исполнителей.
Так стало известно, что от сердечного приступа на 67-м году ушел из жизни американский музыкант и актер Моджо Никсон (Mojo Nixon).

Музыкант получил безумную популярность благодаря песне "Elvis Is Everywhere", а также фильмам "Супер Братья Марио" и "Большие огненные шары".
О внезапной смерти актера стало известно из сообщения издания Far out magazine . Журналисты рассказали, что звезду нашли мертвым на борту ежегодного круиза Outlaw Country Cruise, где он выступал.

Нил Кирби Макмиллан-младший родился 2 августа 1957 года в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина). Заниматься музыкой он стал с самого детства. В частности, Моджо пел в панк-группе Zebra 123. После распада коллектива присоединился к группе Snuggle Bunnies Дика Монтаны.

Начинал в паре со Скидом Ропером. В 1987 году они представили песню "Elvis is Everywhere" об Элвисе Пресли, ставшей хитом.

Никсон и Ропер выпустили несколько сатирических произведений, высмеивающих современных знаменитостей, они высмеивали современную американскую культуру и социальные проблемы.

Что касается актерской деятельности Никсона, то в этой области он начал с роли барабанщика Джеймса Ван Итона в биографическом фильме Джерри Ли Льюиса "Большие огненные шары". Также Никсон появился еще в пяти фильмах, включая "Супер Братья Марио" (1993) и "Машина 54, где ты?". (1994).