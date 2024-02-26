Музыкальный мир лишился одного из своих неповторимых исполнителей.

Так стало известно, что от сердечного приступа на 67-м году ушел из жизни американский музыкант и актер Моджо Никсон (Mojo Nixon).

Музыкант получил безумную популярность благодаря песне "Elvis Is Everywhere", а также фильмам "Супер Братья Марио" и "Большие огненные шары".

О внезапной смерти актера стало известно из сообщения издания Far out magazine . Журналисты рассказали, что звезду нашли мертвым на борту ежегодного круиза Outlaw Country Cruise, где он выступал.