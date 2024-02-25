Цього тижня у віці 80 років померла актриса британського походження Памела Сейль. Причина смерті зірки не розкривається.

Стало відомо, що у 80 років померла британська актриса Памела Салем, яка зіграла разом із Шоном Коннері роль міс Маніпенії у фільмі про Джеймса Бонда "Ніколи не говори ніколи" у 1983 році. Її талант також виявився більш ніж у сімдесяти інших проектах.

Про смерть знаменитості повідомила продюсерська компанія Big Finish у п'ятницю, 23 лютого, пише CNN . Сумне поняття відбулося незабаром після того, як американська та британська актриса кіно, театру, серіалів відзначила свій 80-річний ювілей.

"Щоразу, коли для неї записували програму Big Finish, вона прилітала з Майамі своїм ходом, без суєти і фанфар, і з'являлася в студії з найтеплішими усмішками, найміцнішими обіймами і часто з подарунками", - згадує продюсер Big Finish Девід Річардсон.

Причина смерті зірки не розкривається.

Відомо, що Памела Салем народилася 22 січня 1944 року у Бомбеї, в англо-індійській родині. Далі вона закінчила Гейдельберзький університет у Німеччині та Королівську центральну школу сценічної мови та драматичного мистецтва в Лондоні.

Актриса виступала на сценах різних театрів, у тому числі грала у постановках за творами Чехова та Шекспіра.

А ось на великому екрані Памела Салем з'явилася з 1960-х років, серед її робіт – "Королівський суд", "Мешканці Іст-Енду", "Професіонали". Вона також зіграла Зої Беннетт в екранізації "Про всі створення - великі і малі" 1970-х років.

Вийшовши заміж за актора та продюсера Майкла О'Хагана, з яким неодноразово працювала разом, Памела у 1990-х перебралася до Лос-Анджелеса, допомагаючи чоловікові як співавтор та співпродюсер. Паралельно вона знімалася в американських шоу - "Швидка допомога" та "Західне укриття". Майкл помер у листопаді 2017 року.

Сейлем найбільш відома глядачам по ролі міс Маніпенії у фільмі про Джеймса Бонда "Ніколи не говори "ніколи" та професора Рейчел Дженсен у "Доктор Хто".

"Вона була неймовірно м'якою людиною, яка завжди цікавилася всіма: від своїх колег зі знімальної групи до запрошених акторів і відвідувачів", - згадують про жінку колеги.

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